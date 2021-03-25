На 25 марта в Татарстане зарегистрировали еще две смерти от коронавируса. Об этом сообщает оперштаб региона.

Так, скончались 91-летняя женщина и 65-летний мужчина. Причины смерти были установлены в результате экспертизы. Вирус обнаружен.

Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 409 смертей.

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