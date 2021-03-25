Полицейские в Московской области обнаружили девочку-маугли, которая жила в стае кошек. На вид ребенку около 3-4 лет. Она не говорит, отзывается только на "кис-кис", ходит без одежды и спит с животными на полу. Девочка подражает их жестам, походке, повадкам, ест, как животное, с пола на четвереньках.

Нашли ребенка совершенно случайно. Полицейские заметили на улице странного пожилого мужчину. Он заметил на себе взгляды наряда ППС и обратился в бегство. Это показалось полицейским странным, они догнали мужчину и увидели, как он залезает в дом через окно.

65-летний житель Подмосковья, как выяснилось, проживает в захламленном помещении с 19 кошками. Ребенок, который живет с ним, истощен, считает себя котенком, перемещается ползком.

Девочку доставили в больницу. Ее маму нашли и допросили. Оказалось, что девочку уже 6 лет, у нее есть старшая сестра, проживающая с мамой. Зовут сестру Мышана. На мать завели уголовное дело.