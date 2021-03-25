Коронакризис повысил спрос клиентов банка «Открытие» на регулярные накопления и страховые продукты

В 2020 году клиенты «Росгосстрах Жизнь» (входит в финансовую группу «Открытие») стали чаще покупать полисы страхования жизни с регулярными взносами. Это касается как накопительного страхования жизни (НСЖ), так и инвестиционного с регулярными взносами (ИСЖ «Страйк»).

Доля регулярных продуктов в общих страховых сборах «Росгосстрах Жизнь» в 2020 году выросла на 10,4% и достигла 19% в общем портфеле. Общие сборы компании составили в прошлом году 19,9 млрд рублей, и 3,7 млрд рублей из них – это продукты с регулярными взносами. ИСЖ «Страйк» собрал столько же премий, сколько НСЖ по итогам года.

В среднем НСЖ или ИСЖ с регулярными взносами «Страйк» в 2020 году были уже у каждого третьего клиента «Росгосстрах Жизнь», который покупал продукты страхования жизни в банке «Открытие».

«В прошлом году мы сделали акцент на продуктах с регулярными взносами, поскольку увидели высокий потенциальный спрос. По итогам 2020 года ИСЖ с регулярными взносами стали покупать так же часто, как классические полисы НСЖ. Во-первых, в 2020 году на рынок на фоне пандемии и падения ставок по вкладам вышло много людей, которые хотят инвестировать, но в силу осторожности и отсутствия опыта не готовы сразу и надолго расставаться со значительной суммой денег. При этом они хотят инвестировать регулярно. Во-вторых, у многих клиентов в прошлом году изменился подход к формированию накоплений: клиенты решили копить понемногу, но постоянно, и НСЖ как инструмент в этом случае подходит очень хорошо», -- говорит директор блока маркет-менеджмент, член правления СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова.

При этом пролонгация договоров НСЖ достигает более чем 80%, поскольку по большей части таких договоров не предусмотрено никаких очередных взносов.

«Росгосстрах Жизнь» входит в финансовую группу «Открытие», значительная доля продуктов страхования жизни продается через офисы банка «Открытие».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.