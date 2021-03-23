В сети появилась видеозапись, на которую очевидцы засняли неадекватного мужчину у торгового центра KazanMall. Он бегал по дороге голым.

«Перед KazanMall у парня весеннее обострение», - подписали видео очевидцы.

Мнения подписчиков по поводу этой ситуации разделились, но без шуток не обошлось.

«*Смотрю в окно, чтобы сориентироватся по одежде прохожих на улице, как одеться сегодня по погоде*

*за окном: этот мужик*

Я: Ясно, подштаники можно не надевать...»

«Типичный тиктокер»

«Плохо человеку! Вам лишь бы поржать!»

«Так элегантно лежит»

«Я видел его сегодня, адекватностью не пахнет».

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