23 марта в Татарстане зарегистрировали еще пять случаев смерти от последствий коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Так, умерли двое мужчин 81, 69 лет и три женщины 79, 74 и 70 лет. Причины смерти были установлены в ходе экспертизы, вирус обнаружен.

С начала пандемии коронавируса в Татарстане зарегистрировано 407 летальных случаев.

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