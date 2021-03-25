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Фото предоставлено волонтерами проекта "Родник души"

Наследие и история: кто и зачем хочет благоустроить родники в Татарстане

25.03.2021, 21:05 108 1 prokazan.ru

Волонтеры в Татарстане задумались о благоустройстве родников. Инициативная группа "Маяк" запустила проект "Родники души", ее представители рассказали ProKazan.ru, какие родники планируется преобразить и для чего это нужно. 

70% поверхности нашей планеты покрыто водой, и только 2,5-3% это объема занимает пресная вода. Тотальная часть этих запасов, 85-90% находится в виде льда. Остается достаточно мизерное количество воды, доступное для потребления. С учетом того, что каждый год растет загрязнение источников пресной воды, увеличивается ее ценность и стоимость. 

Благоустройство родников

Инициативная группа "Маяк" в количестве 20 человек при поддержке Автономной некоммерческой организации "Азбука Жизни" решила заняться благоустройством трех родников, природных источников чистой пресной воды, готовой к употреблению без дополнительной очистки.

Каждый родник уникальный, обладает своей историей и каждый из них любим и почитаем местным населением. Наш проект мы решили назвать "Родник души".

Родник в селе Камыш Богородского сельского поселения Пестречинского района

В Татарстане есть такое небольшое село Камыш, сюда в 1921 году заехало около 30 семей. Весь поселок находился в зарослях камыша, отсюда и такое название. Тогда же и был найден родник.

Жители пили воду из источника, брали ее домой, периодически ухаживали за родником, как могли. А несколько лет назад соорудили очистительный фильтр самостоятельно и при поддержке главы поселения.

Сегодня территория родника нуждается в обновлении. Это беседка и подход к нему. Родник пользуется популярностью у местного населения, жители села постоянно приходят к нему, чтобы набрать воды, умыться, приводят детей, чтобы отдохнуть в единении с природой, которая там очень красива. Родник находится в небольшой долине реки, где много растительности, деревьев.

Благоустройство и обновление родника планируется приурочить к 100-летию села Камыш, сделав таким образом жителям подарок. Также в планах провести праздник по этому случаю. Вот так выглядит дизайн-проект родника. 

Родник "Серебристый", Елабуга

Если спускаться в городе Елабуга от Парковой улицы к переулку Песчаный, и перемещаясь от "Гуляй парка" в Подмонастырку, то можно прийти к роднику "Серебристый".

Свое нынешнее название родник получил 4 октября 2010 года, когда был обновлен. Здесь благоустроили спуск, выложили из природного камня лестницу, вымостили территорию таким же материалом и сделали подпорные стенки вместе с лавочками. Также был сооружен навес над местом, где жители набирают воду. Данный родник пользуется большой популярностью у местного населения, вода из него течет мягкая.

Многие горожане и жители близлежащих населенных пунктов знают Серебристый родник, ценят его, и большинство, конечно, приходило сюда, чтобы испить холодной воды в жаркий летний день.

Летом здесь много людей всегда, уже с самого утра сюда приходят пожилые люди, спортсмены, чтобы набрать чистой воды, получить заряд бодрости на весь день, ведь такая вода, природная, обогащенная минералами, микроэлементами укрепляет тело.

Кугерский родник, деревня Кугерь, Уржумский район, Кировская область

Данный родник расположен в деревне Кугерь, Кировской области и является святым источником. До 20 века он назывался источником Николая Чудотворца. Здесь из горы выходят несколько ключей, но только данный родник является святым. До революции на этом месте жил монах - иеродиакон Тихон.

Как говорится в исторических справках, монах нашел образ Пресвятой Богородицы в источнике. Тихон сказал, что источник будет святым, когда достал образ из воды. По его словам, "люди водой родника будут исцеляться отныне". Через некоторое время у источника построили часовню, которую в годы борьбы с верующими разорили.

15 лет назад, в 1996-м году, здесь построили новую деревянную часовню, она освящена. Каждый год сюда совершается Тихоновский крестный ход, он начинается в Свято-Троицком храме города Уржум. Из источника течет всегда чистая и вкусная вода. Чтобы исцелиться от недугов необходимо умыться в деревянной колоде святой водой. Сюда постоянно приезжают люди, даже зимой, чтобы окунуться в поистине чудотворный родник.

В воде Кугерского источника содержатся ионы серебра в небольшом количестве, и поэтому вода может храниться в закрытой посуде долгое время, при этом не теряя своей свежести.

Почему мы решили заняться родниками? Благоустраивая эти родники, мы хотим, чтобы у жителей наших городов, сел, наших земляков оставалась возможность наслаждаться природой, чистой водой, отдыхать, чтобы им было комфортно пользоваться источниками, мы хотим сохранить наследие и историю наших родных краев.

Помочь в благоустройстве родников может каждый желающий. Подробности можно узнать на сайте проекта и по телефону +79044317029. В благодарность за вклад в благоустройство всех, кто помог, пригласят на открытие обновленных родников.

Экология Татарстан
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комментарии

Гараж
0
25 марта 2021
22:31
Где, где залежи серебра? А золото, платина есть?

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