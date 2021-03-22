В Казани квартиры в новостройках за год выросли в цене на 6,1%. Об этом сообщает Restate.ru.

По данным федеральной базы недвижимости, примерно такой же рост показала Самара, чуть больше - до 6,8% - выросла стоимость новостроек в Перми, до 7% в Уфе. Больше всего цены среди регионов ПФО поднялись за год в Нижнем Новгороде - на 10,2%. В рейтинг включены только города-миллионники.

При этом, как отмечают федеральные эксперты, на рынке первичной недвижимости сейчас нет особого спроса.

"На первичном рынке сейчас практически нет сделок, нет звонков. Однако давление на цены все равно продолжает оказывать то, что все больше проектов реализуется через эскроу-счета плюс рост цен на стройматериалы никуда не делся. И нельзя забывать об инерции: разогнавшись в прошлом году, цены мгновенно остановиться не могут. Возможно, замедление произойдет позднее и тут многое будет зависеть от политики государства – будет ли оно и дальше стимулировать спрос", - высказался по данному поводу руководитель базы Андрей Добрый.

Добавим, что городом с самым маленьким ростом цен на данный тип недвижимости стал Челябинск.

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