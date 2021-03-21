Страшная история произошла на минувшей неделе в Мурманске. Там мужчина жестоко убил мать, а потом пытался обеспечить себе алиби тем, что заявил ее в розыск и пытался покончить с собой якобы от горя.

По информации регионального Следственного комитета, 15 марта в полицию пришел мужчина и заявил о пропаже своей мамы, женщины 1960 года рождения. Женщину начали искать правоохранители, а сын, пытаясь окончательно отвести от себя подозрения, изобразил попытку суицида на почве якобы страданий после исчезновения близкого человека.

Однако именно этот шаг привел следователей в квартиру мужчины: было возбуждено уголовное дело по факту пропажи женщины и проведен осмотр их общей с сыном квартиры. В диване нашли шесть полиэтиленовых пакетов с частями тела, в них не было лишь головы и кистей рук, которые, как и документы убитой, позже нашли.

Мужчина в итоге признался, что совершил страшное преступление после ссоры с мамой: он был дома в пьяном состоянии, возник конфликт. Все произошло 10 марта. Сейчас гражданин находится под стражей, ему может грозить 15 лет колонии.