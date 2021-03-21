В Татарстане в ближайшие три дня ожидаются снегопады и плюсовая температура. Прогноз опубликовали в Гидрометцентре РТ.

Согласно прогнозам, в понедельник, 22 марта, в республике ожидается снег, мокрый снег и в отдельных районах метель, ветер достигнет скорости до 15 м/с в порывах. Ночью термометры покажут -7..-12, при прояснениях до -17 градусов, в дневные часы потеплеет до +1..-4 градусов.

В последующие два дня, вторник и среду, на территории Татарстана также будет идти мокрый снег, 24 марта - только ночью, днем преимущественно без осадков. Температура ночью составит -2..-7 градусов, днем от -1 до +4. До середины недели на дорогах РТ сохранится гололедица.

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