В Татарстане успешно прошла спасательная операция ГУ МЧС по республике. Спасатели вызволили с карниза многоэтажного дома 83-летнюю жительницу Альметьевска. Зачем бабушка залезла на карниз на уровне 4 этажа, никто так и не понял.

Но действовать нужно было быстро. Бабушка могла упасть вниз в любой момент.

На улицу Гафиатуллина, 9 выехали спасатели 65-й пожарно-спасательной части. Они быстро развернули трехколенную лестницу. Спасатель поднялся по ней и помог пенсионерке безопасным способом вернуться в свою квартиру. 83-летнюю даму передали медикам и сотрудникам полиции.