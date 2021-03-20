Верховный суд Республики Татарстан рассмотрел уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Кукморского района. Его направили на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа с интенсивным наблюдением за покушение на убийство двух лиц.

Мартовской ночью в прошлом году молодой человек нанес ножом не менее 12 ударов своей тяжелобольной 89-летней бабушке. Ранения оказались смертельными, и женщина скончалась от них на месте.

Этого парню показалось мало. Он отправился в дом к соседу и дважды ударил его ножом в шею. Выжить мужчина смог только чудом: врачи с удивлением отметили, что лезвие ножа прошло в каких-то миллиметрах от артерии.

Задержанный устроитель кровавой резни раскаялся и во всем признался. Экспертиза установила у него временное психическое расстройство. Его сочли опасным для общества, освободили от уголовной ответственности. Решением суда он направлен в больницу специализированного типа с интенсивным наблюдением, где психиатры постараются вылечить его.