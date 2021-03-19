По данным Гидрометцентра Татарстана в выходные будет тепло, местами пройдет снег, на дорогах ожидается гололедица.

Так, 20 марта, в субботу, днем температура воздуха поднимется до +1…-4 градусов, ночью опустится до -9 градусов, временами пройдет снег.

21 марта, в воскресенье, днем температура не изменится +1…-4 градусов, ночью -6…-11 градусов, при прояснениях -14 градусов. На дорогах гололедица.

На следующей неделе синоптики обещают по-настоящему весеннюю погоду. В среднем температура днем будет держаться на отметке +3 градуса, ночью 0…-2 градуса.

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