74-летнюю жительницу Энгельса (Саратовская область) родственникам пришлось нести в банк на носилках. Пожилая дама получила тяжелый перелом шейки бедра, врачи полностью ограничили ей подвижность. Однако такая причина показалась сотрудникам "Почта Банка" не убедительной, и они потребовали доставить пенсионерку в отделение финансового учреждения любой ценой.

Сотрудникам банка потребовалось подтвердить ее личность. Предложение принести в банк документы пенсионерки на них не подействовало.

В итоге родным пришлось нести женщину на носилках. На спецтранспорте от местного центра социального обслуживания неходячую женщину доставили к порогу банка. Кнопка вызова для инвалидов оказалась неработающей.

"Такого скотского отношения я давно не встречал. Как фашисты вы себя ведете просто!", - высказал на видео зять бабушки претензии сотрудникам банка.

Пенсионерку быстро сфотографировали, дали распечатку операций по карте, после чего родственники увезли ее домой.

"Вот такая «программа лояльности» у «Почта банка» для клиентов", - вздохнул мужчина.

Между тем на сайте банка указано, что в определенных случаях сотрудники могут выезжать к клиентам на дом, если вторые по каким-то причинам не в состоянии добраться до банка самостоятельно.

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