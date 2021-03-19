Следователи Татарстана возбудил уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Зеленодольска. Его подозревают в убийстве и покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

По версии следствия, 18 марта 2021 года в коридоре общежития по улице Ленина пьяный мужчина приревновал соседа к своей подруге, они поругались. Позже сосед с еще одним мужчиной пришел к подозреваемому уладить конфликт. Но агрессивный мужчина взял нож и ударил одного из них, после того, как раненный убежал, подозреваемый нанес смертельный удар 34-летнему соседу.

Удалось установить, что подозреваемый был ранее судим. Он полностью признал причастность к совершению преступления. В ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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