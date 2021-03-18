Депутат Государственной Думы России, профессор кафедры биотехнологии Аграрного института Казани Фатих Сибагатуллин снова отличился. На пресс-конференции накануне он сообщил, что пальмовое масло - очень полезный и здоровый продукт для народа.

Депутат подчеркнул, что пальмовое масло производят в основном в Малайзии, и если правильно его перевозить и хранить, то полезнее продукты не найти. Вредность этого масла не доказана, считает народный избранник, а все потому, что в стране вообще нет нормальных стандартов оценки качества масла.

Ранее депутат Госдумы Фатих Сибагатуллин "прославился" своими высказываниями о журналистах и сотрудниках ГИБДД, Первых он назвал слугами, а вторых - шпингалетами и холопами. Тогда казанскому депутату ответил кандидат наук, философ Алексей Самойлов, который открыто напомнил Сибагатуллину, что в истории много случаев, когда терпение «холопов» заканчивалось.