18 марта в Татарстане подтвердили еще четыре смерти от коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Так, скончались двое мужчин 89, 80 лет и две женщины 74, 60 лет. Причины смерти установлены в результате экспертизы, вирус обнаружен.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 392 летальных случаев.

К другим новостям:

- «Парень, остановись!»: казанцы раскритиковали молодого человека, который танцует татарский танец.

- Настоящий фильм ужасов: в одном из домов в Казани поселился рой комаров.