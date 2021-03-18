18 марта в Татарстане подтвердили еще четыре смерти от коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Так, скончались двое мужчин 89, 80 лет и две женщины 74, 60 лет. Причины смерти установлены в результате экспертизы, вирус обнаружен.
Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 392 летальных случаев.
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