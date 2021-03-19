В России задумались о передаче Роскомнадзору прав на любую информацию об абонентах. Сотовых операторов хотят заставить передавать сведения по первому требованию. Речь идет о личных данных абонента, о его входящих и исходящих звонках, сообщениях. Это предусмотрено проектом постановления Правительства РФ.

В защиту идеи выступило Минцифры, там пояснили, что такая мера поможет эффективно бороться с "серыми" сим-картами. О нарушении тайны связи никто не помышляет. Но эксперты уверены в обратном.

Раскрытие имени и фамилии абонента, его документа, о конкретных денежных поступлениях и расходах, оплатах, звонках, сообщениях и любых видах совершаемых соединений - это и есть основа того, что подразумевается под тайной связи.

Ранее доступ к таким данным имели только сами компании-операторы. Они имели право предоставить определенные сведения только по официальному запросу правоохранительных органов или судебного органа.

Минцифры заявляет, что подобная мера поможет бороться с телефонным мошенничеством. Если гражданин законопослушный, то бояться ему нечего. Его личные переписки и разговоры, которые он хотел бы сохранить в тайне, останутся в тайне, и Роскомнадзору к ним доступ предоставлен не будет. Но так ли это на самом деле?

Эксперты считают эта мера приведет к тому, что сформируется большая база данных, за которой начнут охотиться сотни киберпреступников. И рано или поздно случится утечка, и тогда пострадавших будет куда больше, чем от телефонного мошенничества.