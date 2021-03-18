На дне водохранилищ в Татарстане обнаружили 75 затонувших судов. Об этом сообщает Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура.

Корабли нашли в Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах. В ведомстве отметили, что затонувшие корабли, их части и механизмы загрязняют водоемы республики и обратилось в суд.

Теперь Московский районный суд Казани требует, чтобы их достали и очистили дно от фрагментов. Процесс будет контролировать прокуратура.

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