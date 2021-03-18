На 18 марта в Татарстане выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает местный оперштаб, из них 17 человек отвезли в больницы, остальные лечатся дома.

В Казани вирусом заболели 29 человек, в Набережных Челнах – восемь человек, три случая заболевания выявлено в Нижнекамском районе, два в Зеленодольском и по одному случаю в Бавлинском, Буинском, Верхнеуслонском, Нурлатском, Пестречинском, Тукаевском и Тюлячинском районах.

С начала пандемии в Татарстане выявлено 18 879 случаев ковида, 15 627 человек выздоровело, за сутки 141 пациент.

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