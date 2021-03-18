Верховный суд Республики Татарстан отменил предыдущее решение Вахитовского суда Казани в отношении туриста из Подмосковья Иракли Жигулина. Мужчину по ошибке задержали 23 января в Казани вместе со сторонниками Навального, а потом привлекли к ответственности за участие в незаконном митинге.

Иракли с подругой Марией Романовой решил посетить Казань с чисто туристическими целями. Они гуляли по историческим местам и посещали достопримечательности, так и вышли в середине дня на улицу Кремлевскую, где и оказались задержаны как участники акции.

В протоколе полиция почему-то указала иной адрес задержания Жигулина - улицу Баумана, и другое время (примерно на полтора часа раньше времени фактического задержания).

У молодого человека были сделаны фото, где было отмечено время, когда шла съемка, и это было его главным аргументом: не мог он находиться там, где его "задержали" в то время, которое указали. Это проигнорировали в Вахитовском суде. Иракли и Марию признали виновными и присудили выплатить штраф.

Теперь решением Верховного суда РТ штраф отменен, дело направлено снова в Вахитовский суд на пересмотр.