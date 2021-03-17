Вахитовский районный суд огласил приговор двум жителям Казани. Линур Муртазин и Павел Ефремов обвинялись в хищении акций "Газпрома" у детей-сирот. Оба признаны виновными и приговорены к длительным тюремным срокам, сообщили в пресс-службе суда.

Казанцев задержали в 2017 году. Тогда выяснилось, что один из мужчин (Муртазин) был ранее судим за аналогичное преступление, но освободился условно-досрочно. В первый раз его действия нанесли ущерб в 130 миллионов рублей.

В суде было доказано, что Муртазин и Ефремов находили данные об умерших детях-сиротах. Потом находили тех, кто выступил бы в качестве наследников и унаследовал акции "Газпрома", которые числились за покойными. Наследники были "подставными". Потом они передавали акции двум предприимчивым организаторам преступной схемы.

Так криминальному дуэту удалось похитить более 200 тысяч акций, общий ущерб превысил 20 миллионов рублей. Оба признаны виновными. Оба получили по 9 лет лишения свободы, ранее не судимый Ефремов - с отбыванием в колонии общего режима. А вот уже "опытному" Муртазину свои 9 лет придется отбывать в колонии строгого режима. Ефремов заплатит штраф в 200 тысяч рублей, Муртазин - в 150 тысяч.