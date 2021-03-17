Четырехлетний мальчик на прогулке в Самаре свалился в открытый коммунальщиками канализационный колодец. Мать, не раздумывая, прыгнула за ним следом. Все случилось на улице Тихвинской, 24.

Коммунальщики пояснили, что люк был открыт не по невнимательности служб ЖКХ, а потому, что кто-то украл с него крышку, и об этом еще никто не сообщил в диспетчерскую.

Ровно месяц назад при проверке крышка была на месте. Сегодня после ЧП выехавшие специалисты обнаружили что исчезла не только она, но и люки с соседних трех колодцев. Служба водоотведения Самары обратилась в полицию с заявлением, чтобы найти виновных в чрезвычайном происшествии.

Прохожие не стали оказывать помощь упавшим, побоялись, что навредят своими неумелыми действиями, хотя ребенок плакал с нижнего уровня канализации. Специалисты достали мать и малыша, доставили их в больницу. Их состояние удовлетворительное, хотя оба получили множественные травмы. По факту возбуждено уголовное дело.