В Новосибирске следователи возбудили уголовного дело в отношении учительницы, которую заподозрили в развращении школьника. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам проверки установлено, что женщина переслала своему 15-летнему ученику видеозаписи эротического содержания.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Как сообщают местные СМИ, видео распространилось после взлома ее страницы в сети. После этого она написала заявление об увольнении и уехала в другой регион.

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