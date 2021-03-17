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Фото: читатель НГС, архив НГС

Учительницу заподозрили в развращении школьника, она рассылала эротическое видео

17.03.2021, 15:24 296 1 prokazan.ru

В Новосибирске следователи возбудили уголовного дело в отношении учительницы, которую заподозрили в развращении школьника. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам проверки установлено, что женщина переслала своему 15-летнему ученику видеозаписи эротического содержания.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Как сообщают местные СМИ, видео распространилось после взлома ее страницы в сети. После этого она написала заявление об увольнении и уехала в другой регион.

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комментарии

Зуфар
0
17 марта 2021
15:39
Блин почему у меня в своë время не было таких училок)

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Хозяин магазина, недовольный уборкой снега, выстрелил в дворника
17:30, 20.02.2021
Два поезда в Серпухове разорвали тело мужчины на части
16:22, 20.02.2021
Умер сразу после родов: на площадке для сбора мусора обнаружили тело младенца
09:21, 19.02.2021
Теперь ты отвечаешь за убийство и изнасилование: Следком записал видеопоздравление 14-летним детям
06:00, 19.02.2021
Ах, эта молодость: пенсионера задержали за групповое изнасилование, совершенное в 1974 году
05:00, 19.02.2021
Никто не спрячется: коллекторы Сбера запустили систему распознавания эмоций должников по голосу
10:48, 18.02.2021
На 83 году жизни скончался известный актер Андрей Мягков
09:24, 17.02.2021
Удар ниже пояса: производители в России намерены поднять закупочные цены на курятину и яйца
20:33, 16.02.2021
Шанс на счастливое детство: мальчику с опухолью в голове нужна помощь
09:39, 14.02.2021
Мужчина умер во время уборки снега и несколько часов лежал на дороге
06:15, 13.02.2021
Биолог назвала погодные условия, при которых умирает коронавирус
19:34, 12.02.2021
Мать троих детей пыталась их убить, оставив голыми в лесу на морозе
10:09, 12.02.2021
Учитель ОБЖ в гимназии развращал школьницу
16:59, 11.02.2021
Мать обнаружила бездыханное тело: в Красноярске 9-летний школьник умер при странных обстоятельствах
12:12, 11.02.2021
Мужчина убил подругу, а после расчленил тело и вывез в лес
07:33, 11.02.2021
Два региона России отменили масочный режим
10:34, 09.02.2021
13-летнюю девочку убил и ограбил сожитель матери, его объявили в федеральный розыск
06:15, 09.02.2021
СМИ: в России перед выборами готовят новые социальные выплаты