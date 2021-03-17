Учеников и учителей лицея № 177 в Казани пришлось эвакуировать после того, как директор учебного заведения получил электронное письмо. В нем неизвестные сообщили, что лицей заминирован, бомба на территории, сообщил "Татар-информ".

Руководитель быстро вызвал полицию, пожарных, спасателей, врачей и начал проводить эвакуацию. Сообщение о минировании коснулось не только школьного расписания - перекрыли дороги с Чевтаева до улицы Чистопольской, не пускали пешеходов и автомобилистов. К счастью, тревога оказалась ложной, бомбы на территории школы обнаружено не было. Теперь сотрудникам полиции предстоит выяснить, кто направил электронное письмо директору учебного заведения.