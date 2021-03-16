На 16 марта в Татарстане зарегистрировали еще три смерти от коронавируса. Об этом сообщает оперштаб региона.

Так, умерли три женщины 84, 77 и 73 лет. Причины смерти установлены в результате экспертизы, вирус обнаружен.

С начала пандемии в республике зарегистрировано 383 летальных случаев.

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