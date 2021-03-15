В Волгограде произошла трагедия – во время свадьбы скончалась тамада. Об этом сообщает региональный портал v1.ru.

«Женщина проводила один из конкурсов, а потом резко упала и умерла», - рассказали очевидцы мероприятия.

На данный момент только предстоит выяснить причины смерти. У женщины осталось трое детей, следственный комитет по региону проводит проверку.

К другим новостям:

- Не исключено, что водитель был пьян: в Казани мужчина за рулем иномарки насмерть сбил пенсионерку.

- После ДТП со снегоходом в Татарстане прокуратура проведет проверку. Пока что личность водителя не установили. Как себя чувствует девочка.