На целых полгода растянулась охота, на которую отправились двое мужчин - отец и сын. Жители Иркутской области поехали в охотничьи угодья в октябре прошлого года, с тех пор о них никто ничего не слышал их поисками занимались волонтеры и полиция.

И вот сегодня стало известно, что мужчины благополучно нашлись. Там, где искали отца и сына, произошло подтопление талыми водами, а потому ни на снегоходе, ни на иной технике спасатели пройти не могли. Тогда на помощь полицейским пришел один из местных жителей, знающий тайгу в этих местах как свои пять пальцев. Им он помог добраться до места на аэролодке.

На зимовье тайна исчезновения двух мужчин была раскрыта: один из охотников сильно заболел, это и помешало им вовремя уйти из угодий. А когда он выздоровел, то местность уже кишела многочисленными промоинами и талыми водами. Отход мог быть смертельно опасным занятием.

Обоих охотников на аэролодке доставили домой, к родным, которые уже не чаяли увидеть мужчины живыми. Спасенные охотники от души поблагодарили всех, кто пришел им на помощь, и всю страну, которая внимательно следила за их судьбой все эти полгода.