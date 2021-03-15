Некоторые СМИ пишут, что няня из Узбекистана Гюльчехра Бобокулова, которая отрезала голову девочке-инвалиду и ходила с ней у метро в Москве, находится на лечении в психбольнице в Казани. Не так давно появилась информация, что ее могут выпустить спустя пять лет лечения.

В Минздраве Татарстана корреспонденту Prokazan.ru не смогли ответить на вопрос, действительно ли няня-головорез находится в одной из больниц Казани.

«Данное учреждение не подведомственно Минздраву Татарстана, запрашиваемая информация является частью врачебной тайны», - отметили в пресс-службе.

Напомним, преступление произошло 29 февраля 2016 года. Няня отрезала голову девочке-инвалиду, подожгла квартиру и показывала голову у метро. Тогда суд признал ее больной шубообразной шизофренией и отправил на принудительное лечение.

По информации «МК - Поволжье», родственники няни в том году приезжали в Казань, чтобы ее навестить. Сообщается, что Гюльчехра в стабильном состоянии и если поступит бумага о депортации, то врачи готовы и разрешат ее депортировать.

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