В поселке Кульсеитово в Казани на сутки жители останутся без воды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Воды не будет с 09:00 16 марта до 09:00 17 марта, это связано с работами на сетях водопровода.

Жителей просят заранее подготовиться к отключению и запастись водой. При этом автоцистерны будут размещаться согласно поступающим заявкам.

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