Гоша Карцев: «В проекте я самый жесткий, потому что требовательный».

21 марта стартует уникальный проект «ТЫ_Топ-модель на ТНТ». Уникальный, потому что на ТНТ еще не было реалити о профессиональной моде, а также потому, что проект ставит перед собой серьезные цели: по-новому взглянуть на профессию модели, найти естественную красоту и настоящий талант, из которого можно «слепить» топ-модель. «Лепить» ее в эфире будут трое ведущих Анастасия Решетова, Александр Гудков, а также один из самых популярных сегодня стилистов Гоша Карцев. Именно с ним мы поговорили о новом проекте, стандартах красоты, а также о том, кого он ищет в новом реалити.

Что для вас значит красота? И есть ли такое понятие как «стандарты красоты»?

Красота - субъективное понятие. Если говорить про человека, то это скорей харизма. Уверенность играет большую роль. Если человек чувствует себя красивым, это увидят и остальные. Стандарты красоты в 2021 году совершенно размыты. Уникальность часто важней параметров.

К чему сегодня стремится fashion-индустрия?

Сегодня индустрия моды стремится к разнообразию, но при этом к простоте и понятности. Тренд как определение уходит на второй план. Индивидуальность важнее модности.

Каким девушкам вы отдавали предпочтение в проекте «ТЫ_Топ-модель на ТНТ»? Кто и чем вас цеплял в первую очередь? Может быть, вы искали какие-то типажи?

На кастинге я выбирал энергию. Внутренняя сила создаёт красоту. Рост и вес не важен. Главное - подача. Характер - это то, что всегда будет привлекать. Хочется ломать стереотипы и показывать новые интересные лица и типажи.

На сайте своей школы вы пишите, что можете раскрыть потенциал в любом. Что касается моделей, вы сразу его в них видите? Или потенциал может быть скрыт так глубоко, что разглядеть его крайне сложно?

Мой многолетний опыт позволяет видеть потенциал сразу. Даже если у девушки есть опыт работы моделью, я бы хотел, чтоб на проекте она открылась по - новому. Прыгнула выше головы. Серость нам в проекте не нужна.

Вам легко выступать в роли жюри? Отказывать, говорить правду в лицо?

Кастинги - это часть моей работы. И мне не привыкать. Ещё я очень прямолинейный, и многим это может показаться жестоким или надменным, но мода в целом довольна снобская индустрия. На кону слишком масштабный приз. Мы не имеем право на ошибку.

Что сегодня необходимо знать и понимать начинающим моделям?

Начинающим моделям нужно точно понять, что это не легкая работа, это не просто фотки в Инстаграм. Иногда нужны базовые актерские навыки, иногда пластика. Плюс быть готовым, что ты не самый лучший. Не вешать нос и идти к цели. Ну и, конечно, большим бонусом будет минимальное понимание индустрии, вежливость, пунктуальность и ухоженность.

Расскажите о ваших коллегах по проекту – Анастасии Решетовой и Александре Гудкове. Как вы с ними сработались? Часто ли спорите или у вас схожие мнения?

Мы постоянно спорим с коллегами. Настя в жизни краше, чем в Инстаграмме. Я уверен, зрители ее полюбят. А Саша безотказный миротворец, но это он притворяется. Я их обожаю. У нас идеальное трио. Я скучаю, когда мы не видимся. Мы уже приросли к панели жюри. Мы такие разные и думаю, вам будет интересно.

Как правило, в жюри у каждого из членов есть свои «роли». Есть милашки, есть стервозные и жесткие, есть весельчаки. Какая роль у вас в этом проекте?

В проекте я самый жёсткий, потому что самый требовательный. Я отвечаю за моду. И не могу себе позволить взять просто симпатичную девушку. Я хочу топ модель. Нужно отказывать, чтоб найти алмаз. А затем здравой критикой превратить его в бриллиант.

Кого из современных моделей вы можете особенно выделить?

Наша страна гордится моделями. Моим фаворитом всегда была Саша Пивоварова. Это новая красота, ум и харизма. Я в полном восторге, что на одном из испытаний с нами была супермодель Влада Рослякова. Она была музой многих дизайнеров и сделала невероятный вклад в модельный бизнес нашей страны.

Говорят, что мода циклична, и она возвращается, уже была мода на 90-е, 70-е. Как вы думаете, какие времена могут вернуться в современный мир?

Мода на 70-е, 80-е и 90-е до сих пор актуальна. Но один из самых активный трендов это 2000-е. Все, что мы так не любим и от чего устали, опять в тренде. К сожалению, угги, короткие кардиганы, резинки на руке, заниженная талия, значки, эмо, платформы. Мне кажется, ещё чуть - чуть и сумки ди-джеев будем носить.

Можете назвать трех публичных людей, которые, по вашему мнению, всегда выглядят очень стильно?

Самый стильные - это я, Александр Гудков и Машин Ган Келли (Machine Gun Kelly).

«ТЫ_Топ-модель на ТНТ», смотрите с 21 марта в 17:30