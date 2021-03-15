Банк «Открытие» на треть увеличил розничный кредитный портфель в феврале 2021 года

По итогам февраля 2021 года размер розничного кредитного портфеля банка «Открытие» вырос до 480,6 млрд руб. Это более чем на 29% превышает показатели за аналогичный период прошлого года и на 2% выше результатов января.

Наиболее быстрыми темпами прирастал ипотечный портфель – 41,7% за год (до 257,6 млрд рублей). Рост портфеля необеспеченных кредитов по сравнению с февралем прошлого года составил 18% (до 203,6 млрд руб.), кредитных карт – 9,9% (до 16,2 млрд руб.).

Общий объем выдач розничных кредитов в феврале 2021 года составил 25,1 млрд рублей. Это на 1% меньше, чем годом ранее, но на 40% больше, чем в предыдущем месяце. Наиболее заметную динамику продемонстрировали выдачи кредитов наличными, которые составили 12,9 млрд руб.: + 8% по году и + 39% по сравнению с предыдущим месяцем .

«Розничное кредитование остается приоритетным направлением развития бизнеса банка «Открытие» в 2021 году, - говорит Михаил Чамров, директор департамента кредитного бизнеса банка «Открытие» . - Мы намерены обеспечить дальнейший рост всех основных показателей, в том числе за счет выпуска новых интересных продуктов, которые, уверен, приятно порадуют наших клиентов».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.