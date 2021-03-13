Жителям Татарстана погода преподнесет совсем не весенний сюрприз. Синоптики предупредили о том, что на республику надвигается сильный ветер, также ожидается метель.

С 9 утра до 18 часов в воскресенье 14 марта на территории республики будет наблюдаться порывистый южный вечер, скорость которого будет достигать 17 метров в секунду. Почти во всех района РТ будет наблюдаться метель.

В среднем по республике ночная температура будет на уровне 13-17 градусов ниже нуля, а в низинах при прояснениях - до 22 градусов мороза. Днем в республике будет от 2 до 7 градусов мороза.

Что касается следующей недели, то ожидается потепление.