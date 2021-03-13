В столице Татарстана спасателям удалось предотвратить гибель двух девушек, которые отравились угарным газом в квартире на улице Нурсултана Назарбаева, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Тревожный звонок поступил на экстренный номер 112, сообщалось, что двум подругам внезапно стало плохо. Родители сообщили, что одна из девушек потеряла сознание, обе не выходят на связь, не берут трубки телефонов.

Спасателям, чтобы попасть в квартиру и оценить обстановку, пришлось вскрыть дверь квартиры, потому что на стук и звонки девушки не реагировали. Две 20-летние особы к моменту прибытия помощи были обессилены. С отравлением средней степени тяжести врачи "Скорой" доставили подруг в стационар 7 городской больницы.

Предварительно установлено, что причиной отравления могло быть отсутствие тяги в дымоходе водонагревателя, а окна в квартире было плотно закрыты.