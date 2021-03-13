Наверх

Новости Казани и РТ

18:17, сегодня
На Татарстан надвигаются сильная метель и шквальный ветер, 14 марта лучше остаться дома
20:00, сегодня
«Страшно»: в Татарстане участились случаи нападения стай бродячих собак на людей
19:00, сегодня
На парковках Казани появится сеть электрозарядных станций для электрокаров
09:57, 12.03.2021
ТОП-8 девайсов и любопытные истории от работниц казанского интимного магазина (18+)
17:52, сегодня
В Казани чудом спасли двух 20-летних подруг, отравившихся угарным газом
17:34, сегодня
Поссорился с женой, ушел из дома и исчез: пропавшего военного пенсионера нашли замерзшим у кладбища
17:02, сегодня
10-летнюю девочку в тонкой майке и тапочках нашли на улице на морозе
17:20, 11.03.2021
«Чего она хочет?»: казанцам рассказали, как понять желания девушек
16:32, сегодня
«Тычинка-пестик, совсем не пошло»: казанский чиновник необычно поздравил свою жену с днем рождения

16:12, сегодня
В Казани появился новый романтический маршрут для бега «Сердце Холостяка»
16:09, сегодня
Жила, играя: сегодня умерла народная артистка России и Татарстана Нажиба Ихсанова
16:55, 11.03.2021
Творчество - не только для детей: самые любопытные мастер-классы Казани
15:58, сегодня
Развод и тапочки - мои: юрист раскрыл легальный способ отобрать подарки у бывших
15:05, сегодня
В Казани придумали быстрый и дешевый способ выявлять заразившихся коронавирусом
14:37, сегодня
Креативный мужик: в Казани тракторист во время ночной уборки снега начал рисовать узоры на дороге
15:59, 11.03.2021
Что понадобится каждому казанцу, который решится переехать за границу
14:13, сегодня
В ГИБДД рассказали, в какие дни недели и часы риск попасть в ДТП повышается
13:38, сегодня
В Москве задержали казанских активистов, отправившихся на форум «Объединенных демократов»
13:17, сегодня
«Помогите!»: в Казани мужчина без штанов объявил войну автомобилям и напал на них с арматурой
17:07, 10.03.2021
Как работают программы лояльности на АЗС и сколько можно на них сэкономить?
12:38, сегодня
45-летний житель Казани стал 100-тысячным юбилейным привившимся от коронавируса - кто он?
11:36, сегодня
Продается эпоха: в Казани выставили на продажу за 32 миллиона историческое здание XIX века
11:04, сегодня
Разлетелось все: появилось видео момента аварии в Татарстане, в которой погибли женщина и ее сын
14:12, 10.03.2021
Как защитить наши дома от последствий весенних паводков
10:17, сегодня
Умирал тихо, незаметно: родители близнецов заморили голодом 3-месячного младенца
09:17, сегодня
Это может быть опасно: в кальянных Казани выявили множественные грубые нарушения санитарных норм
08:48, сегодня
В Казани влюбленная пара рецидивистов снова обворовала секс-шоп и вынесла «игрушек» на 8000 рублей
11:00, 10.03.2021
Где казанцы могут отдохнуть в нынешних условиях - любопытные места, о которых вы не знали
08:25, сегодня
По цене крутой иномарки: старую «копейку» выставили на продажу за 15 миллионов рублей
07:35, сегодня
Хоккейного тренера отправили в тюрьму за смерть ребенка на катке
07:17, сегодня
Башкирский и татарский певец Элвин Грей пообещал дать в награду миллион рублей - за что?
06:00, сегодня
13 марта сотрудники ГИБДД планируют масштабный вечерний рейд на дорогах Казани
05:00, сегодня
Осужден 78-летний пенсионер, надругавшийся над 6-летней девочкой, пришедшей его навестить
02:00, сегодня
В аэропорту Казани совершил экстренную посадку пассажирский самолет из Бугульмы
01:00, сегодня
Рэкет образца 21 века: банда вымогала у ритуальщиков деньги за каждого погребенного
20:00, 12.03.2021
В Казани при пожаре в многоэтажке спасли женщину с 6-летним сыном
19:04, 12.03.2021
«Роли четко распределены»: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
19:00, 12.03.2021
Специалисты рассказали, почему резко поднялись цены на бензин на АЗС
16:55, 12.03.2021
Замминистра МЧС Татарстана, которого подозревают в присвоении денег, отправили под домашний арест
16:48, 12.03.2021
Стало известно, стоит ли казанцам торопиться с оформлением льготной ипотеки в 2021 году
16:41, 12.03.2021
«В могиле были фото и конфеты»: неизвестная женщина разбрасывала фотографии мальчика на кладбище
15:58, 12.03.2021
Двое полицейских избили мужчину, который сделал им замечание по поводу неправильной парковки
15:47, 12.03.2021
Корпоративный кредитный портфель банка «Открытие» в Татарстане увеличился в 2,5 раза
15:45, 12.03.2021
На Масленице в Казани выступит известная группа «Вирус»
14:55, 12.03.2021
В выходные в Казани сохранится морозная погода
14:27, 12.03.2021
Двое мужчин из Татарстана проведут за решеткой по 9 лет за жестокое избиение знакомого
14:14, 12.03.2021
Жители Татарстана стали чаще страховать гаджеты
13:26, 12.03.2021
Казанский «Рубин» оштрафовали за отсутствие масок и дистанции у болельщиков
13:00, 12.03.2021
Группа «Открытие»: 15% россиян готовы к онлайн-покупке автомобиля
12:37, 12.03.2021
В Роспотребнадзоре Татарстана объяснили, почему ковидные ограничения не снимут в марте
12:26, 12.03.2021
МегаФон развернет Private LTE на крупнейшем в Евразии месторождении меди
12:06, 12.03.2021
Пропавшую 10 марта в Казани 81-летнюю пенсионерку нашли погибшей
11:25, 12.03.2021
36-летняя женщина снимала порно с 10-летней дочкой, чтобы продавать в интернете
10:53, 12.03.2021
Каток в парке «Черное озеро» в Казани закроют с середины марта
10:39, 12.03.2021
Женщина неудачно поставила «уколы красоты» и начала получать угрозы
10:22, 12.03.2021
Инвалид в Казани добивается списания задолженности за коммунальные услуги
09:23, 12.03.2021
У жителя Казани полицейские нашли 450 литров фальсифицированного алкоголя, он выдавал его за бренды
09:08, 12.03.2021
Этническая группировка в Казани с размахом организовала незаконную миграцию
09:00, 12.03.2021
ВТБ снижает ставки по ипотеке
08:48, 12.03.2021
На Масленицу в Казани пустят дополнительный транспорт и организуют новые парковки
08:35, 12.03.2021
Казань стала последней в рейтинге российских городов по количеству желающих стать чиновниками
08:18, 12.03.2021
МВД объявило, что выплатит миллион рублей за помощь в поимке «убийцы в рясе» - схиигумена Сергия
08:01, 12.03.2021
Остаться в живых: 30-летний мужчина за одну ночь перенес 15 клинических смертей
08:00, 12.03.2021
Планета. ХХI век
06:00, 12.03.2021
Ученые рассказали, почему с улиц Казани почти пропали голуби и чем это опасно для города
05:00, 12.03.2021
Начался розыск одного из самых опасных маньяков в России, подозреваемого в 100 убийствах женщин
02:00, 12.03.2021
Писательницу из Казани Гузель Яхину российский историк обвинил в плагиате и незнании истории
01:00, 12.03.2021
С 13 марта в Казани снова начнут работать сельскохозяйственные ярмарки
Фото: социальные сети

В Казани чудом спасли двух 20-летних подруг, отравившихся угарным газом

13.03.2021, 17:52 320 4 prokazan.ru
В столице Татарстана спасателям удалось предотвратить гибель двух девушек, которые отравились угарным газом в квартире на улице Нурсултана Назарбаева, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.
 
Тревожный звонок поступил на экстренный номер 112, сообщалось, что двум подругам внезапно стало плохо. Родители сообщили, что одна из девушек потеряла сознание, обе не выходят на связь, не берут трубки телефонов.
 
Спасателям, чтобы попасть в квартиру и оценить обстановку, пришлось вскрыть дверь квартиры, потому что на стук и звонки девушки не реагировали. Две 20-летние особы к моменту прибытия помощи были обессилены. С отравлением средней степени тяжести врачи "Скорой" доставили подруг в стационар 7 городской больницы.
 
Предварительно установлено, что причиной отравления могло быть отсутствие тяги в дымоходе водонагревателя, а окна в квартире было плотно закрыты.
Происшествия МЧС Казань
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

«Страшно»: в Татарстане участились случаи нападения стай бродячих собак на людей
На парковках Казани появится сеть электрозарядных станций для электрокаров
Поссорился с женой, ушел из дома и исчез: пропавшего военного пенсионера нашли замерзшим у кладбища
10-летнюю девочку в тонкой майке и тапочках нашли на улице на морозе
«Тычинка-пестик, совсем не пошло»: казанский чиновник необычно поздравил свою жену с днем рождения
В Казани появился новый романтический маршрут для бега «Сердце Холостяка»
В Казани придумали быстрый и дешевый способ выявлять заразившихся коронавирусом
Креативный мужик: в Казани тракторист во время ночной уборки снега начал рисовать узоры на дороге
«Помогите!»: в Казани мужчина без штанов объявил войну автомобилям и напал на них с арматурой
45-летний житель Казани стал 100-тысячным юбилейным привившимся от коронавируса - кто он?
Продается эпоха: в Казани выставили на продажу за 32 миллиона историческое здание XIX века
Это может быть опасно: в кальянных Казани выявили множественные грубые нарушения санитарных норм
В Казани влюбленная пара рецидивистов снова обворовала секс-шоп и вынесла «игрушек» на 8000 рублей
Хоккейного тренера отправили в тюрьму за смерть ребенка на катке
13 марта сотрудники ГИБДД планируют масштабный вечерний рейд на дорогах Казани
В аэропорту Казани совершил экстренную посадку пассажирский самолет из Бугульмы
В Казани при пожаре в многоэтажке спасли женщину с 6-летним сыном
«Роли четко распределены»: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
Замминистра МЧС Татарстана, которого подозревают в присвоении денег, отправили под домашний арест
На Масленице в Казани выступит известная группа «Вирус»
Показать больше...

комментарии

Гараж
0
13 марта 2021
17:55
Нужно смочить и одеть ватно-марлевую повязку.
Горожанин
0
13 марта 2021
18:18
ГОРГАЗ: ВКЛЮЧАЕШЬ ГАЗ - ОТКРЫВАЙ ОКНО БАРАН!
В ответ на комментарий пользователя
Нужно смочить и одеть ватно-марлевую повязку.
Развернуть
Горожанин
0
13 марта 2021
18:30
За прочистку вентканалов отдельной строкой плату берут, тут можно и уголовное дело возбудить
Ага
0
13 марта 2021
19:35
Малолетний либеральный скот насмотрятся видосов от своего вора насральнова дыша закисью азота купленной в гей клубе прошлой ночью а потом все валят на вентиляцию конечно

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

14:46, 09.03.2021
Топ самых выгодных кредитных карт - на них казанцы могут заработать
17:57, 08.03.2021
Если надоело есть и готовить одно и то же: самые необычные продуктовые магазины, которые вас удивят
17:34, сегодня
Поссорился с женой, ушел из дома и исчез: пропавшего военного пенсионера нашли замерзшим у кладбища
17:02, сегодня
10-летнюю девочку в тонкой майке и тапочках нашли на улице на морозе
15:58, сегодня
Развод и тапочки - мои: юрист раскрыл легальный способ отобрать подарки у бывших
14:13, сегодня
В ГИБДД рассказали, в какие дни недели и часы риск попасть в ДТП повышается
13:38, сегодня
В Москве задержали казанских активистов, отправившихся на форум «Объединенных демократов»
10:17, сегодня
Умирал тихо, незаметно: родители близнецов заморили голодом 3-месячного младенца
08:25, сегодня
По цене крутой иномарки: старую «копейку» выставили на продажу за 15 миллионов рублей
07:35, сегодня
Хоккейного тренера отправили в тюрьму за смерть ребенка на катке
05:00, сегодня
Осужден 78-летний пенсионер, надругавшийся над 6-летней девочкой, пришедшей его навестить
01:00, сегодня
Рэкет образца 21 века: банда вымогала у ритуальщиков деньги за каждого погребенного
19:00, 12.03.2021
Специалисты рассказали, почему резко поднялись цены на бензин на АЗС
16:41, 12.03.2021
«В могиле были фото и конфеты»: неизвестная женщина разбрасывала фотографии мальчика на кладбище
15:58, 12.03.2021
Двое полицейских избили мужчину, который сделал им замечание по поводу неправильной парковки
11:25, 12.03.2021
36-летняя женщина снимала порно с 10-летней дочкой, чтобы продавать в интернете
10:39, 12.03.2021
Женщина неудачно поставила «уколы красоты» и начала получать угрозы
08:18, 12.03.2021
МВД объявило, что выплатит миллион рублей за помощь в поимке «убийцы в рясе» - схиигумена Сергия
08:01, 12.03.2021
Остаться в живых: 30-летний мужчина за одну ночь перенес 15 клинических смертей
05:00, 12.03.2021
Начался розыск одного из самых опасных маньяков в России, подозреваемого в 100 убийствах женщин
02:00, 12.03.2021
Писательницу из Казани Гузель Яхину российский историк обвинил в плагиате и незнании истории
19:00, 11.03.2021
Женщину, которая полгода держала в шкафу новорожденного ребенка, признали вполне вменяемой
13:52, 11.03.2021
Пожилая женщина умерла в троллейбусе в утренний час пик
10:54, 11.03.2021
Шестилетний мальчик, выпавший из окна больницы, скончался в реанимации
08:31, 11.03.2021
Няня Бобокулова, отрезавшая ребенку голову, выходит на свободу
07:50, 11.03.2021
Кому-то будет больше, а кому-то меньше: в России по-новому начнут давать пособия на детей
06:00, 11.03.2021
Госдума одобрила закон, который будет освобождать некоторых чиновников от наказания за коррупцию
19:00, 10.03.2021
Женщина узнала, что ее 14-летняя дочь беременна от отчима, не пережила позора и умерла
13:39, 10.03.2021
Роскомнадзор замедляет работу «Твиттер» в России: временно перестали работать сайты ряда ведомств
10:57, 10.03.2021
Бросилась в огонь, чтобы спасти сына: при пожаре частного дома погибли женщина и 7-летний ребенок
08:19, 10.03.2021
Эксперты предрекли небывалое подорожание квартирам в спальных районах Казани
07:38, 10.03.2021
«Не жди меня, мама»: из колоний и СИЗО больше никто не сможет дозвониться на волю
06:00, 10.03.2021
«Кости никто не найдет»: обнародована ранее неизвестная записка Скопинского маньяка
01:00, 10.03.2021
Продумал все до мелочей: задержан подросток, планировавший массовую стрельбу в школе из дедова ружья
19:00, 09.03.2021
25-летняя модель жестоко до полусмерти избила свою 81-летнюю бабушку-профессора
07:15, 09.03.2021
Аргентина выдала России преступника, укравшего в Казани чемодан со 160 миллионами рублей
06:55, 09.03.2021
11-летнего мальчика нашли мертвым в сугробе вниз головой
05:15, 09.03.2021
В торговом центре током ударило четырехлетнюю девочку
14:17, 08.03.2021
Полицейского подозревают в убийстве ребенка в ночь на 8 марта
09:25, 08.03.2021
На трассе М-5 в аварии с фурой погибли семь человек
08:23, 07.03.2021
В России вступил в силу новый транспортный закон
05:00, 07.03.2021
«Потушил меня с пяти ударов»: популярная блогерша пожаловалась на избившего ее из-за стула пожарного
02:00, 07.03.2021
В Казани появится карбоновый полигон
19:00, 06.03.2021
Упавший бетонный забор раздавил женщин, отмечающих наступающее 8 марта
17:30, 06.03.2021
Молодому человеку проломили череп за слишком громкую музыку из автомобиля
14:10, 06.03.2021
Больной раком пенсионер устроил побоище топором: ранил дочь, убил зятя и покончил с собой
07:45, 06.03.2021
К врачам обратился мужчина, который 18 лет жил с пулей в глазу
07:15, 06.03.2021
Прививаться новой российской вакциной «ЭпиВакКороной» жители РТ смогут со второй половины марта
00:01, 06.03.2021
Казань вместо столицы Франции примет турнир мировой серии «Большой шлем»
09:45, 05.03.2021
Впервые в истории женщину переведут отбывать наказание в мужскую колонию
06:00, 05.03.2021
Подросток, который зарубил топором родителей и сестру, объяснил, как и почему решился на это
13:40, 04.03.2021
Любовь до гроба: любовник убил мужа возлюбленной, расчленил его тело и спрятал
11:44, 04.03.2021
Глава Нижнего Новгорода выписал рабочим муниципальных предприятий премию в 300%
11:18, 04.03.2021
«Чудовищный нонсенс»: в Госдуме рассказали, чем может закончиться освобождение «скопинского» маньяка
09:25, 04.03.2021
Татарстан 8 марта вместе со всей страной сможет выбрать, кто должен поехать на «Евровидение-2021»
08:02, 04.03.2021
Очень строгий режим: задержано начальство колонии, в которой зверски пытали заключенных
05:00, 04.03.2021
Никого не пожалел: задержали подростка, которого подозревают в жестоком убийстве своей семьи
15:38, 03.03.2021
Женщина в Ленинградской области сделала глоток воды, которую купила в магазине, и впала в кому
09:01, 03.03.2021
Мошенники изобрели новую схему обмана под видом выплат с «Госуслуг»
06:00, 03.03.2021
Перед смертью пережил ад: выяснилось, что 5-летний мальчик, который умер на морозе, был изнасилован
15:37, 02.03.2021
Мужчина убил девушку, которая отказалась выйти за него замуж, а после покончил с собой
12:51, 02.03.2021
«Это пирожное для волка»: стая волков разорвала собаку, это попало на видео
05:00, 02.03.2021
Школьникам-выпускникам 2021 года официально упростили сдачу выпускных экзаменов
00:01, 02.03.2021
В Казани задержали бывшего руководителя поволжского Ростехнадзора и дважды вызвали ему «Скорую»
10:02, 01.03.2021
С 1 марта изменились правила начисления пособий на детей
10:02, 01.03.2021
В Нижнем Новгороде убили семью из четырех человек: спаслись отец и дочь
07:13, 01.03.2021
Жизнь по-новому: какие законы изменятся в марте 2021 года
05:00, 01.03.2021
«Микс Стамбула и Парижа»: Казань попала в десятку городов, способных заменить поездки за рубеж
22:52, 28.02.2021
Трое мужчин задушили беременную лосиху, а девушка снимала это в Инстаграм
22:11, 28.02.2021
Пытался драться с полицией: полуголый сынок депутата сбил людей на переходе
14:27, 28.02.2021
В ПФР рассказали, кому с начала марта 2021 года будут положены выплаты более 10 тысяч рублей
06:00, 27.02.2021
Женщина замерзла насмерть в буран по дороге из такси до подъезда
16:43, 26.02.2021
После взрыва газа в 12-этажном доме пострадали пять человек, одна женщина в тяжелом сотоянии
11:23, 26.02.2021
«Под завалами женщины, они кричат»: в Нижнем Новгороде прогремел взрыв в многоэтажке
10:12, 26.02.2021
Пожилая женщина пыталась молотком убить 16-летнюю внучку
09:54, 26.02.2021
Нейрохирург рассказал, как справиться с паническими атаками во время коронавируса
12:04, 25.02.2021
Мужчина на входе в магазин пнул ногой в спину 52-летнего инвалида
17:53, 24.02.2021
Водитель спас людей из горящего торгового центра, подогнав пассажирский автобус к зданию
14:03, 24.02.2021
В России вырастут штрафы за неповиновение силовикам на митингах
12:45, 24.02.2021
Школьница забеременела после половой связи с отчимом
10:07, 24.02.2021
СМИ: в России планируется повышение тарифов на тепло и электричество
07:01, 24.02.2021
Поздравление от возлюбленной на 23 февраля закончилось для мужчины переломом полового органа
20:48, 23.02.2021
Полуголый тиктокер станцевал на братской могиле, видео попало в сеть
13:43, 23.02.2021
Ученые назвали вирус, который может «абсолютно точно» стать причиной пандемии с 75%-ной смертностью
06:00, 23.02.2021
Долги россиян за штрафы ГИБДД выросли на миллиард рублей
19:58, 21.02.2021
Хозяин магазина, недовольный уборкой снега, выстрелил в дворника
17:30, 20.02.2021
Два поезда в Серпухове разорвали тело мужчины на части
16:22, 20.02.2021
Умер сразу после родов: на площадке для сбора мусора обнаружили тело младенца
09:21, 19.02.2021
Теперь ты отвечаешь за убийство и изнасилование: Следком записал видеопоздравление 14-летним детям
06:00, 19.02.2021
Ах, эта молодость: пенсионера задержали за групповое изнасилование, совершенное в 1974 году
05:00, 19.02.2021
Никто не спрячется: коллекторы Сбера запустили систему распознавания эмоций должников по голосу
10:48, 18.02.2021
На 83 году жизни скончался известный актер Андрей Мягков
09:24, 17.02.2021
Удар ниже пояса: производители в России намерены поднять закупочные цены на курятину и яйца
20:33, 16.02.2021
Шанс на счастливое детство: мальчику с опухолью в голове нужна помощь
09:39, 14.02.2021
Мужчина умер во время уборки снега и несколько часов лежал на дороге
06:15, 13.02.2021
Биолог назвала погодные условия, при которых умирает коронавирус
19:34, 12.02.2021
Мать троих детей пыталась их убить, оставив голыми в лесу на морозе
10:09, 12.02.2021
Учитель ОБЖ в гимназии развращал школьницу
16:59, 11.02.2021
Мать обнаружила бездыханное тело: в Красноярске 9-летний школьник умер при странных обстоятельствах
12:12, 11.02.2021
Мужчина убил подругу, а после расчленил тело и вывез в лес
07:33, 11.02.2021
Два региона России отменили масочный режим
10:34, 09.02.2021
13-летнюю девочку убил и ограбил сожитель матери, его объявили в федеральный розыск
06:15, 09.02.2021
СМИ: в России перед выборами готовят новые социальные выплаты
19:41, 08.02.2021
Женщину в магазине травмировали полицейские после ее отказа надеть маску
10:58, 08.02.2021
«Изрезала внучку»: в Орске задержали пенсионерку, подозреваемую в убийстве двухлетней девочки
08:13, 08.02.2021
Минздрав сократил список препаратов, которыми можно лечить коронавирус
18:58, 06.02.2021
«Нашли уже мертвым»: на праздновании дня рождения в Новосибирске утонул двухлетний малыш
14:46, 06.02.2021
«А где братик?»: СМИ Воронежа рассказали о состоянии семьи, ребенка которой убил выпавший парень
10:22, 06.02.2021
Следователи назвали возможную причину убийства учительницы математики
17:05, 05.02.2021
Соседи студента, который выпал из окна и убил младенца, рассказали о последних часах его жизни
13:11, 05.02.2021
В сети появилось видео падения мужчины с 17 этажа, который убил шестимесячного ребенка
09:28, 05.02.2021
Парень выпал из окна 17 этажа и убил младенца, который лежал в коляске
05:15, 05.02.2021
Появились подробности зверского убийства беременной женщины и ее отца из Перми
17:30, 04.02.2021
Разработчики вакцины от коронавируса Спутник V ответили на вопрос о ее халяльности
10:39, 04.02.2021
«Кровь просочилась на этаж ниже»: мужчина убил беременную сожительницу и ее отца
10:13, 04.02.2021
Девять на одну: в Нижнем Тагиле подростки избили школьницу и оставили лежать ее на снегу
17:40, 03.02.2021
«Находились в разных комнатах»: на вечеринке неожиданно умерли двое мужчин
15:58, 03.02.2021
«Меня убивают!»: в Воронеже с особой жестокостью убили учительницу математики
20:34, 02.02.2021
Политика Алексея Навального осудили на 3,5 года колонии
06:15, 02.02.2021
Дети пытались за 50 рублей продать школу с учителями
20:39, 01.02.2021
На митинге в поддержку Навального задержали мужчину с ледорубом
08:19, 01.02.2021
«Я не хочу быть рабом программы»: мужчина в Пермском крае собрал Терминатора, который умеет шутить