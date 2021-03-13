67-летнего военного пенсионера Владимира Антонова, пропавшего еще 8 марта, искали все - волонтеры, полиция, семья. Мужчина в Женский день вышел из дома на улице Маршала Жукова в Вольске и не вернулся. Сейчас его нашли - мужчина насмерть замерз около местного кладбища.

Сообщается, что военный пенсионер сильно повздорил с женой в праздничный день. Из дома ушел, хлопнув дверью, не взяв с собой даже мобильного телефона. Он пошел в магазин, купил спиртное. И больше его живым никто не видел.

Тело Владимира нашли только сегодня в заброшенном здании рядом с кладбищем. Страшную находку совершил его собственный сын, который специально приехал из Москвы, чтобы принять участие в поисках отца.

Ранее он говорил, что хотел умереть, как и его отец, который скончался в Новосибирске от переохлаждения», - сообщил журналистам сын погибшего.