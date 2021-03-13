10-летнего ребенка в майке и домашних тапочках на улице на морозе обнаружили прохожие в Москве. Девочка шла по улице Кухместерова совершенно одна. Ее быстро опознали местные жители и отвели домой.

Родители ребенка пояснили, что дочка сама еще ночью ушла из дома, тихо, никому ничего не сказав. Сейчас версию взрослых тщательно проверяют сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 марта возле одного из магазинов в Вольске Саратовской области было обнаружено тело замерзшего насмерть 5-летнего мальчика в нижнем белье. Родители пояснили, что ребенок ушел сам, поскольку страдает лунатизмом. На следующий день было установлено, что мальчика изнасиловали, избили и бросили умирать на морозе. По подозрению в этом задержан 38-летний сожитель матери мальчика.