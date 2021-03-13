Специальный «сердечный» беговой путь создан к старту нового сезона шоу «Холостяк», премьера которого состоится 14 марта в 19:00. Утром беги по романтичному маршруту, а вечером смотри главный романтический проект телеканала ТНТ!

По «сердцу холостяка» уже пробежался предводитель бегового комьюнити «RUN PARTY RUN» Дмитрий Зыков со своей командой! Чтобы найти романтичный маршрут, следует бежать по указателям на домах и столбах от улицы Кремлевская, дом 29. Специальные таблички на домах и столбах укажут верный путь!

Маршрут разработан в преддверии премьеры восьмого сезона шоу «Холостяк» на ТНТ, главным героем которого станет Тимати. Тимур Юнусов – один из самых известных людей в российском шоу-бизнесе. Музыкант, продюсер, бизнесмен активно занимается спортом и пропагандирует ЗОЖ.