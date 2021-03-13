Юрист из Москвы Александр Тюфанов рассказал, как отобрать подарки у бывших после расставания и ничего при этом не нарушить. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По словам юриста, нужно оплачивать подарки при покупке картой и непременно сохранять чек. После расставания берутся чеки, совершается поход в полицию, где нужно написать заявление о краже.

«Если полиция установит тот факт, что у вас находится вещь, и будет доказано, что именно он [партнер] ее приобретал за свои средства, то в зависимости от суммы будет наказание», — заявил Тюханов.

Юрист добавил, что к нему на консультацию с таким вопросом часто приходят женщины и мужчины. Обычно они хотят вернуть когда-то подаренные бывшим дорогие драгоценности и технику.