В многоэтажке Казани сегодня тушили пожар, но задача осложнилась: потребовалось быстро провести спасательную операцию и вызволить мать и ее 6-летнего ребенка. Возгорание случилось на улице Боевой, сообщает пресс-служба МЧС РФ по Татарстану.

Пожарные получили сигнал, что в доме горят электрические щитки на нескольких этажах одновременно. По прибытии было установлено, что 7 жильцов вышли из задымленного помещения самостоятельно, а вот женщине и ребенку потребовалась помощь спасателей.

Площадь возгорания составила всего 1 квадратный метр. Электрощитки горели на 3, 4, 5 этажах. Причина, по которой они загорелись, еще не установлена.