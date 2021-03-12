В Казани прошло судебное заседание, на котором решался вопрос об избрании меры пресечения замминистру по делам ГО и ЧС МЧС Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Суд отправил 52-летнего подозреваемого под домашний арест. Его подозревают в совершении преступлений по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Присвоение или растрата». По версии следствия, вместо того, чтобы установить систему оповещения населения, деньги – 56,7 млн рублей были растрачены на личные нужды.

При этом работы по установке сирен якобы были приняты.

Проводятся следственные действия, направленные ан установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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