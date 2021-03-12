В Липецке полицейские установили личность женщины, которая разбрасывала на местном кладбище фотографии маленького мальчика в свежее могилы.

Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. Фотографии нашли в свежевырытых могилах.

«В каждой из выкопанных могил (около 10) лежала фотка мальчишки лет 10-11 и конфетка, - пишет автор публикации. Сказать, что мы испытали шок, ничего не сказать. Выкладываю фото, чтобы кто-то узнал пацана и сообщил родственникам!!! Фотку достали, сотрудник похоронной службы отнесет в церковь. Но, граждане!!! Что же это вообще???», - написал очевидец.

Фото узнал отец мальчика и обратился в полицию. На данный момент проводится доследственная проверка. В скором времени допросят женщину и станут известны мотивы поступка.

По данным портала gorod48.ru жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, он воспитывается в полноценной семье.

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