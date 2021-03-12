В Краснодарском крае двое полицейских избили прохожего мужчину, который сделал им замечание по поводу неправильной парковки. Об этом сообщает «Комитет против пыток».

На видео с камер наблюдения видно, как мужчина идет с ребенком, далее он подходит к машине и начинает что-то говорить людям, сидящим внутри. После этого произошла потасовка, прохожего пытаются посадить в машину.

Позже выяснились детали – по мнению прохожего машина полицейских занимала большую часть тротуара и он сделал им замечание, после чего и началась драка. Полицейский ударил его несколько раз по коленям и повалил на землю. В ходе проверки была проведена экспертиза, которая показала у мужчины кровоподтеки по телу и ссадины.

При этом полицейские рассказали свою версию произошедшего. Якобы к ним подошел прохожий, который нецензурно выражался и был пьян, поэтому они решили предотвратить правонарушение. В результате одного из сотрудников оштрафовали за неправильную парковку, а второй получил предупреждение за незаконное применение силы. Уголовное дело отказывались возбуждать четыре раза.

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