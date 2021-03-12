Корпоративный кредитный портфель банка «Открытие» в Татарстане увеличился в 2,5 раза

За 2020 года корпоративный кредитный портфель банка «Открытие» в Татарстане вырос более, чем вдвое и достиг почти 10 млрд рублей. Средства на счетах корпоративных клиентов на 1 января 2021 года составили около 7 млрд рублей, продемонстрировав трехкратный рост к показателыфям прошлого года. Более 25 групп компаний являются клиентами корпоративного блока «Открытия» в республике. Об этом сообщил на встрече с журналистами бизнес-лидер «Открытия» в РТ Дамир Габдулхаков.

По его словам, таких успехов удалось достичь благодаря тому, что в минувшем году банк «Открытие» в Татарстане полностью перезапустил процесс корпоративного кредитования крупного бизнеса, были совершены ключевые сделки по предоставлению финансирования для ряда ведущих компаний региона.

Среди самых ярких событий 2020 года в корпоративном кредитовании банка в регионе можно выделить успешное размещение облигационного займа на 1 млрд рублей для ГК «Джи-групп», где банк выступил в качестве соорганизатора.

Банк «Открытие» продолжает активно работать со строительным сектором. Кредитная организация является одним из лидеров в регионе по количеству финансируемых строительных проектов. В Татарстане «Открытие» установил лимит на строительство 34 жилых домов площадью 420,8 тысяч кв. м на общую сумму 16,6 млрд рублей. К крупнейшим проектам можно отнести ЖК «Открытие» (ГК «РентСити») на сумму 3 млрд рублей, ЖК «Царева Village» (ГК «Унистрой») на сумму 1,6 млрд рублей.

В кредитном портфеле банка присутствуют компании различных отраслей, в том числе промышленные предприятия, лизинговые и транспортные компании.

Дамир Габдулхаков, управляющий банком «Открытие» в РТ: «Мы довольны результатами 2020 года. Банк значительно прирос по основным показателям и увеличил долю активных клиентов. В 2021 году мы продолжим фокусироваться на наших целевых отраслях, предоставляя клиентам первоклассный сервис и уникальные решения».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.