Стало известно, стоит ли казанцам торопиться с оформлением льготной ипотеки в 2021 году

12 марта на встрече с журналистами управляющий банком «Открытие» в РТ Дамир Габдулхаков рассказал о том, как пандемия поменяла рынок финансовых услуг, а также поделился прогнозами на 2021 год.

В целом банковский сектор достаточно неплохо справился с кризисом 2020 года. В большей мере этому способствовали льготные программы, которые банки предлагали физическим и юридическим лицам.

«За прошлый год показатель по выдаче ипотеки в банке «Открытие» вырос в 2 раза. Всего в Татарстане банк выдал более 4 млрд ипотечных кредитов» - сообщил Дамир Габдулхаков

Большим спросом также пользовались программы рефинансирования ипотечных кредитов – на них пришлось 25% от общего объема выдач – почти 1 млрд рублей.

Дамир Габдулхаков подчеркнул, что по прогнозам аналитиков, в 2021 году продолжится рост стоимости квадратного метра жилья, а ставки по кредитам могут пойти вверх вслед за восходящим движением ключевой ставки ЦБ.

«Тем, кому необходимо приобретение жилья с помощью ипотеки, лучше поторопиться с выбором, пока соотношение цен на квартиры и ставок по ипотеке оптимально», - добавил управляющий банком «Открытие» в РТ.

Пандемия «дала» мощный толчок банковской сфере. Помимо роста кредитного портфеля по ипотеке, в «Открытии» за 2020 год выросла клиентская база, появились новые популярные услуги, а также изменились предпочтения клиентов. Раньше физические лица хранили деньги в основном на депозитах, сейчас большой популярностью стали пользоваться накопительные счета и инвест-копилки.

Дамир Габдулхаков, управляющий банком «Открытие» в РТ: «Мы довольны результатами 2020 года. Банк значительно прирос по основным показателям и увеличил долю активных клиентов. В 2021 году мы продолжим фокусироваться на наших целевых отраслях, предоставляя клиентам первоклассный сервис и уникальные решения».

По мнению Дамира Габдулхакова в 2021 году жителей Татарстана будут ждать следующие тенденции: