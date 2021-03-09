Минздравом РТ официально подтверждено еще три случая смерти от коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений. За минувшие сутки не стало двоих мужчин 1938 и 1980 годов рождения и женщины 1945 года рождения.

Во всех случаях причины смерти установлены при проведении патологоанатомической экспертизы, частицы вируса выделены и идентифицированы.

Минздрав РТ выражает свои искренние соболезнования родным и близким погибших.

По состоянию на 9 марта 2021 года в регионе уже умерли от коронавируса 367 человек.