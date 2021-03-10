16-летнего подростка задержали в Пензе. Молодой человек планировал устроить кровавый показательный расстрел своих одноклассников из дедова ружья. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

Подозреваемый мальчик родился в области, в одной из групп в соцсетях он честно сообщил, что одноклассники его не уважают, за что он намерен "наказать" их, устроив массовый расстрел. Он сам признался, что дома есть ружье деда, и есть, где взять порох - у родного дяди.

Так о планах мальчика узнали не только одноклассники, но и полиция. Молодого пензенца задержали, при обыске и правда нашли ружье. Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к убийству" и "Терроризм".