Прокуратура Татарстана провела проверку по факту крупного пожара в Иннополисе на объекте «Технопарк Б-1». Пожар произошел 8 декабря 2020 года, во время работ в подвале шестиэтажного здания вспыхнула емкость с соляркой. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«В результате проверки в отношении директора компании, которая занималась работами, возбуждено дело об административном правонарушении. В адрес руководителя также внесено представление об устранении выявленных нарушений», - говорится в сообщении.

Правонарушитель оштрафован на 6 тысяч рублей, еще один сотрудник привлечен к дисциплинарной ответственности.

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