8 марта в Казани жители наблюдали салют, который устроила известный блогер-миллионник Настя Ивлеева. Об этом она рассказывала на своей странице в «Инстаграм». Но вот незапланированному салюту радовались не все. Например, сотрудники МЧС Татарстана отметили, что он был проведен с нарушениями.
«По оценке специалистов фейерверк относился к 4 классу опасности (профессиональная пиротехника). В отношении фирмы, проводившей салют, были возбуждены административные дела», - сообщает пресс-служба ведомства.
Обстоятельства правонарушения выясняются.
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