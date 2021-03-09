8 марта в Казани жители наблюдали салют, который устроила известный блогер-миллионник Настя Ивлеева. Об этом она рассказывала на своей странице в «Инстаграм». Но вот незапланированному салюту радовались не все. Например, сотрудники МЧС Татарстана отметили, что он был проведен с нарушениями.

«По оценке специалистов фейерверк относился к 4 классу опасности (профессиональная пиротехника). В отношении фирмы, проводившей салют, были возбуждены административные дела», - сообщает пресс-служба ведомства.

Обстоятельства правонарушения выясняются.

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