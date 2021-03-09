Наверх

Новости Казани и РТ

14:40, сегодня
В Татарстане коронавирусом заболели почти 18,5 тысяч человек
20:00, сегодня
Не стало двух мужчин и женщины: Минздрав РТ подтвердил еще три случая гибели от коронавируса
19:00, сегодня
25-летняя модель жестоко до полусмерти избила свою 81-летнюю бабушку-профессора
17:57, 08.03.2021
Если надоело есть и готовить одно и то же: самые необычные продуктовые магазины, которые вас удивят
16:13, сегодня
За крупный пожар на строящемся объекте в Иннополисе ответит подрядчик
16:01, сегодня
В Казани приставы вышли на дорогу и за несколько часов собрали с должников более 200 тысяч рублей
15:58, сегодня
Незаконное развлечение: блогера Настю Ивлееву, которая устроила салют в Казани, могут наказать
13:52, 06.03.2021
HAMMALI & NAVAI перенесли концерт в Казани на 16 мая: артисты решили презентовать новый альбом
15:20, сегодня
Надия Черкасова: доля женщин в малом предпринимательстве растет и составляет 30%

15:14, сегодня
На Татарстан надвигается сильная метель с ухудшением видимости
12:54, сегодня
Общественная палата Башкирии обратилась в прокуратуру из-за статьи СМИ Татарстана о национальностях
12:39, сегодня
Билайн подтвердил свои обязательства в рамках участия в международном движении The Valuable 500
12:12, сегодня
«Мы вообще ехали маму поздравлять»: на дороге в Казани водитель угрожал проезжающим пистолетом
11:43, сегодня
Пассажирка рейса «Казань-Стамбул» дала взятку на таможне, чтобы незаконно провезти крупную сумму
11:11, сегодня
В Татарстане скончалась историк-архивист с 50-летним стажем
10:39, сегодня
Посылка из прошлого: в аэропорту Казани обнаружили посылку с немецким кинжалом
09:59, сегодня
Семейный конфликт: мужчина в Татарстане чуть не зарезал отчима 8 марта
09:58, сегодня
Группа «Открытие» заработала в 2020 году 43,4 млрд рублей чистой прибыли
09:00, сегодня
Актеры дубляжа сняли ролик с участием голосового ассистента ВТБ Онлайн
08:40, сегодня
Рейтинг от Генпрокуратуры: Татарстан стал вторым среди самых коррумпированных регионов страны
08:18, сегодня
В центре Казани женщина провела одиночный пикет, требуя не цветы, а закон о домашнем насилии
07:59, сегодня
«Это беспредел»: у казанца отобрали землю, чтобы построить дорогу, но дорогу продолжили мимо
07:23, сегодня
«Ростелеком» хочет запустить сети 5G в метро Казани
07:15, сегодня
Аргентина выдала России преступника, укравшего в Казани чемодан со 160 миллионами рублей
06:55, сегодня
11-летнего мальчика нашли мертвым в сугробе вниз головой
06:01, сегодня
В Кировском районе Казани трамвай врезался в столб
05:15, сегодня
В торговом центре током ударило четырехлетнюю девочку
00:02, сегодня
Татарский Стас Михайлов: шоумен из Казани перепел хит артиста на татарском и снял ролик
19:29, 08.03.2021
В Татарстан снова идут морозы до -26 градусов
18:34, 08.03.2021
Игроку «Рубина» Мусаеву на матче с «Зенитом» в Казани разбили лицо
18:06, 08.03.2021
Опубликовано видео с места аварии в Татарстане, где разбилась женщина с двумя детьми
15:55, 08.03.2021
Женщина с двумя детьми попала в смертельную аварию в Татарстане
15:11, 08.03.2021
Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец показала фото с обложки и собственные стихи
14:17, 08.03.2021
Полицейского подозревают в убийстве ребенка в ночь на 8 марта
13:42, 08.03.2021
Топлес у моря: Слуцкий и футболисты казанского клуба «Рубин» сняли ролик к 8 марта
13:11, 08.03.2021
Еще 50 случаев коронавируса выявили в Татарстане за сутки, почти половина - в Казани
12:07, 08.03.2021
Пропавшую в Казани 3 марта женщину нашли мертвой
11:23, 08.03.2021
Врачи РКБ в Казани пересадили почку женщине, которая из-за диабета потеряла ногу
09:25, 08.03.2021
На трассе М-5 в аварии с фурой погибли семь человек
08:28, 08.03.2021
«Что он видит в жизни?»: в Казани засняли женщин, выпивающих на улице, одна из них была с ребенком
08:00, 08.03.2021
Блогерша Настя Ивлеева даст салют в Казани в честь своего дня рождения
06:00, 08.03.2021
Сотрудник автомойки в Казани украл иномарку клиента
05:00, 08.03.2021
В Национальной библиотеке Татарстана спустя полгода после открытия «вспухли» плиты
01:00, 08.03.2021
Ученые создали домашний экспресс-тест на коронавирус
19:31, 07.03.2021
Синоптики Татарстана предупреждают о серьезном ухудшении погоды на 8 марта
18:39, 07.03.2021
В Татарстане от коронавируса скончались четыре пенсионера
17:56, 07.03.2021
Под Казанью пожарная машина не смогла проехать к возгоранию из-за нерасчищенной узкой дороги
17:37, 07.03.2021
В Татарстане больше половины заболевших ковидом за последние сутки пришлось госпитализировать
17:03, 07.03.2021
«Мой добрый хороший друг: Элвин Грей опубликовал фото с актером »Кадетства"
16:39, 07.03.2021
Иностранного студента-медика выгоняют из страны после митинга Навального
16:12, 07.03.2021
Врач из Казани рассказал, как определить грипп по сыпи
15:03, 07.03.2021
В Казани нашли молодую женщину, которая пропала несколько недель назад
13:34, 07.03.2021
В Татарстане во время пожара спасли двух человек
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:55, 07.03.2021
Глава ВОЗ дал прогноз развития COVID-19 в 2021 году
11:13, 07.03.2021
«Валите отсюда»: в Казани студенты КФУ вышли на пикет против домашнего насилия
10:02, 07.03.2021
Нейросеть оживила фото татарских поэтов, писателей и музыкантов
09:11, 07.03.2021
Молодые семьи Казани смогут получить субсидию на жилье до двух миллионов рублей
08:23, 07.03.2021
В России вступил в силу новый транспортный закон
07:48, 07.03.2021
«Аквамены»: в Казани затопило одну из улиц
06:00, 07.03.2021
В Татарстане 14-летняя девочка вышла замуж
05:00, 07.03.2021
«Потушил меня с пяти ударов»: популярная блогерша пожаловалась на избившего ее из-за стула пожарного
02:00, 07.03.2021
В Казани появится карбоновый полигон

Надия Черкасова: доля женщин в малом предпринимательстве растет и составляет 30%

09.03.2021, 15:20 0 prokazan.ru

Во вторник, 2 марта 2021 года на пресс-конференции в ТАСС было объявлено о старте второго потока программы «Женщина-лидер». Программа реализуется Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» при поддержке Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации Федерального Собрания РФ.

Слушательницами потока стали 153 женщины из 41 российского региона, все они имеют опыт руководящей работы или опыт развития социальных проектов. Главной целью программы является формирование и развитие сообщества успешных женщин, готовых участвовать в решении важных экономических и социальных задач и продвигать женскую повестку в стране и в мире.

Надия Черкасова, заместитель президента-председателя правления Банка «Открытие», председатель комитета по развитию женского предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», в рамках Совета Евразийского женского форума занимается реализацией проекта, направленного на развитие женского предпринимательства.

«Мы объединяем более 60 тысяч женщин-предпринимателей в 50 регионах страны и являемся частью большого Евразийского женского сообщества. Доля женщин в малом предпринимательстве в России растет и составляет 30%. Исследование банка «Открытие» (индекс WBI) уровня развития женского предпринимательства в России подтверждает: многие женщины активно вовлекаются в экономическую повестку. 93% женщин, несмотря на пандемию, планируют и дальше развивать свое дело. Более 50% отмечают, что восстановили утраченные позиции. Более 10% – что пандемия дала возможности для нового направления развития бизнеса. Мы предлагаем участницам образовательной программы «Женщина-лидер» двигаться в парадигме предпринимательства, тех, кто предпринимает в условиях постоянных изменений. Слово «лидер» – ключевое. Лидер, в отличие от обычного менеджера-управленца, внедряет инновации, изменяет реальность, развивается сам и фокусируется на людях. Важно быть лидером не только самому, но и работать в команде, поддерживая энергию команды и энергию изменений», – отметила Надия Черкасова.

«По первым результатам можно отметить успех программы. Во время обучения были разработаны 26 проектов, направленных на решение конкретных социально значимых задач. Это поддержка старшего поколения, людей с ограниченными возможностями, популяризация здорового образа жизни, развитие сельских территорий и многое другое. Особую ценность представляет то, что проекты развиваются и реализуются в регионах», – сказала заместитель председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова.

«Конкурс «Лидеры России» даёт равные возможности для каждого, в том числе и в продвижении по карьерной лестнице. Если посмотреть на статистику, процент женщин, участвующих в конкурсе «Лидеры России» от уровня полуфиналистов – не так высок, как бы нам хотелось: в 2018 – 15%, в 2019 – 16%, в 2020 – 19 %. Мастерская управления «Сенеж» выступает тем «двигателем прогресса» для мотивации участия женщин в конкурсе на примере ролевых моделей, чему я очень рада и благодарна», – поделилась директор Департамента кадровой политики и развития персонала Минэкономразвития РФ, руководитель Клуба Лидеров России «Эльбрус», победитель «Лидеров России» Татьяна Дьяконова.

Впервые о реализации специальной программы для женщин-лидеров заявила в ходе прямого включения на суперфинале конкурса «Лидеры России» в 2020 г. Председатель Совета Федерации России, наставник конкурса «Лидеры России» Валентина Матвиенко.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Полезные новости
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Билайн подтвердил свои обязательства в рамках участия в международном движении The Valuable 500
Группа «Открытие» заработала в 2020 году 43,4 млрд рублей чистой прибыли
До 1 мая молодые семьи в Казани могут оформить заявку и получить деньги на квартиру от государства
Разыскиваются красивые девушки: на улицах Казани появились необычные ориентировки
Жители Татарстана опровергли знаменитую примету про часы
Чистая прибыль банка «Открытие» в январе 2021 года составила 13,3 млрд рублей
Билайн Бизнес выяснил, как россияне готовятся к 8 Марта
Последний сезон шоу «ТАНЦЫ» возвращается на ТНТ!
Банк «Открытие» увеличил максимальную сумму ипотечного кредита
Десятки домов в Казани 5 марта на сутки останутся без воды
«Открытие»: россияне не намерены отказываться от депозитов после введения налога на доход с вкладов
Мошенники изобрели новую схему обмана под видом выплат с «Госуслуг»
Банк «Открытие» инвестирует в развитие технологий в 2021 году 17,6 млрд рублей
Выручка казино США упала до уровня показателей 2003 года
Георгий Дронов: «Девушки с Макаровым» - это комедийный детектив!»
Банк «Открытие» нарастил долю цифровых продаж в 2020 году
Исследование: каждая третья жительница Казани мечтает на 8 марта получить вовсе не подарок
Корпоративный кредитный портфель банка «Открытие» по итогам 2020 года превысил 1 трлн рублей
В Казани осталось достроить 7 домов для обманутых дольщиков
В 73 автобусах в Казани установлены системы распознавания усталости водителя
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

17:26, 04.03.2021
Бары и рестораны Казани: самые необычные заведения города, в которых нужно побывать хоть раз
11:36, 04.03.2021
Одежда в Казани: самые неординарные магазины, которые вас удивят
10:40, 04.03.2021
Ты никогда не спишь один: чем опасны клещи и бактерии в ваших домах и как от них избавиться
10:25, 04.03.2021
Промокод на скидку в доставке еды и продуктов Вкусвилл - бесплатно доставят от любой суммы в чеке
19:00, сегодня
25-летняя модель жестоко до полусмерти избила свою 81-летнюю бабушку-профессора
07:15, сегодня
Аргентина выдала России преступника, укравшего в Казани чемодан со 160 миллионами рублей
06:55, сегодня
11-летнего мальчика нашли мертвым в сугробе вниз головой
05:15, сегодня
В торговом центре током ударило четырехлетнюю девочку
14:17, 08.03.2021
Полицейского подозревают в убийстве ребенка в ночь на 8 марта
09:25, 08.03.2021
На трассе М-5 в аварии с фурой погибли семь человек
08:23, 07.03.2021
В России вступил в силу новый транспортный закон
05:00, 07.03.2021
«Потушил меня с пяти ударов»: популярная блогерша пожаловалась на избившего ее из-за стула пожарного
02:00, 07.03.2021
В Казани появится карбоновый полигон
19:00, 06.03.2021
Упавший бетонный забор раздавил женщин, отмечающих наступающее 8 марта
17:30, 06.03.2021
Молодому человеку проломили череп за слишком громкую музыку из автомобиля
14:10, 06.03.2021
Больной раком пенсионер устроил побоище топором: ранил дочь, убил зятя и покончил с собой
07:45, 06.03.2021
К врачам обратился мужчина, который 18 лет жил с пулей в глазу
07:15, 06.03.2021
Прививаться новой российской вакциной «ЭпиВакКороной» жители РТ смогут со второй половины марта
00:01, 06.03.2021
Казань вместо столицы Франции примет турнир мировой серии «Большой шлем»
09:45, 05.03.2021
Впервые в истории женщину переведут отбывать наказание в мужскую колонию
06:00, 05.03.2021
Подросток, который зарубил топором родителей и сестру, объяснил, как и почему решился на это
13:40, 04.03.2021
Любовь до гроба: любовник убил мужа возлюбленной, расчленил его тело и спрятал
11:44, 04.03.2021
Глава Нижнего Новгорода выписал рабочим муниципальных предприятий премию в 300%
11:18, 04.03.2021
«Чудовищный нонсенс»: в Госдуме рассказали, чем может закончиться освобождение «скопинского» маньяка
09:25, 04.03.2021
Татарстан 8 марта вместе со всей страной сможет выбрать, кто должен поехать на «Евровидение-2021»
08:02, 04.03.2021
Очень строгий режим: задержано начальство колонии, в которой зверски пытали заключенных
05:00, 04.03.2021
Никого не пожалел: задержали подростка, которого подозревают в жестоком убийстве своей семьи
15:38, 03.03.2021
Женщина в Ленинградской области сделала глоток воды, которую купила в магазине, и впала в кому
09:01, 03.03.2021
Мошенники изобрели новую схему обмана под видом выплат с «Госуслуг»
06:00, 03.03.2021
Перед смертью пережил ад: выяснилось, что 5-летний мальчик, который умер на морозе, был изнасилован
15:37, 02.03.2021
Мужчина убил девушку, которая отказалась выйти за него замуж, а после покончил с собой
12:51, 02.03.2021
«Это пирожное для волка»: стая волков разорвала собаку, это попало на видео
05:00, 02.03.2021
Школьникам-выпускникам 2021 года официально упростили сдачу выпускных экзаменов
00:01, 02.03.2021
В Казани задержали бывшего руководителя поволжского Ростехнадзора и дважды вызвали ему «Скорую»
10:02, 01.03.2021
С 1 марта изменились правила начисления пособий на детей
10:02, 01.03.2021
В Нижнем Новгороде убили семью из четырех человек: спаслись отец и дочь
07:13, 01.03.2021
Жизнь по-новому: какие законы изменятся в марте 2021 года
05:00, 01.03.2021
«Микс Стамбула и Парижа»: Казань попала в десятку городов, способных заменить поездки за рубеж
22:52, 28.02.2021
Трое мужчин задушили беременную лосиху, а девушка снимала это в Инстаграм
22:11, 28.02.2021
Пытался драться с полицией: полуголый сынок депутата сбил людей на переходе
14:27, 28.02.2021
В ПФР рассказали, кому с начала марта 2021 года будут положены выплаты более 10 тысяч рублей
06:00, 27.02.2021
Женщина замерзла насмерть в буран по дороге из такси до подъезда
16:43, 26.02.2021
После взрыва газа в 12-этажном доме пострадали пять человек, одна женщина в тяжелом сотоянии
11:23, 26.02.2021
«Под завалами женщины, они кричат»: в Нижнем Новгороде прогремел взрыв в многоэтажке
10:12, 26.02.2021
Пожилая женщина пыталась молотком убить 16-летнюю внучку
09:54, 26.02.2021
Нейрохирург рассказал, как справиться с паническими атаками во время коронавируса
12:04, 25.02.2021
Мужчина на входе в магазин пнул ногой в спину 52-летнего инвалида
17:53, 24.02.2021
Водитель спас людей из горящего торгового центра, подогнав пассажирский автобус к зданию
14:03, 24.02.2021
В России вырастут штрафы за неповиновение силовикам на митингах
12:45, 24.02.2021
Школьница забеременела после половой связи с отчимом
10:07, 24.02.2021
СМИ: в России планируется повышение тарифов на тепло и электричество
07:01, 24.02.2021
Поздравление от возлюбленной на 23 февраля закончилось для мужчины переломом полового органа
20:48, 23.02.2021
Полуголый тиктокер станцевал на братской могиле, видео попало в сеть
13:43, 23.02.2021
Ученые назвали вирус, который может «абсолютно точно» стать причиной пандемии с 75%-ной смертностью
06:00, 23.02.2021
Долги россиян за штрафы ГИБДД выросли на миллиард рублей
19:58, 21.02.2021
Хозяин магазина, недовольный уборкой снега, выстрелил в дворника
17:30, 20.02.2021
Два поезда в Серпухове разорвали тело мужчины на части
16:22, 20.02.2021
Умер сразу после родов: на площадке для сбора мусора обнаружили тело младенца
09:21, 19.02.2021
Теперь ты отвечаешь за убийство и изнасилование: Следком записал видеопоздравление 14-летним детям
06:00, 19.02.2021
Ах, эта молодость: пенсионера задержали за групповое изнасилование, совершенное в 1974 году
05:00, 19.02.2021
Никто не спрячется: коллекторы Сбера запустили систему распознавания эмоций должников по голосу
10:48, 18.02.2021
На 83 году жизни скончался известный актер Андрей Мягков
09:24, 17.02.2021
Удар ниже пояса: производители в России намерены поднять закупочные цены на курятину и яйца
20:33, 16.02.2021
Шанс на счастливое детство: мальчику с опухолью в голове нужна помощь
09:39, 14.02.2021
Мужчина умер во время уборки снега и несколько часов лежал на дороге
06:15, 13.02.2021
Биолог назвала погодные условия, при которых умирает коронавирус
19:34, 12.02.2021
Мать троих детей пыталась их убить, оставив голыми в лесу на морозе
10:09, 12.02.2021
Учитель ОБЖ в гимназии развращал школьницу
16:59, 11.02.2021
Мать обнаружила бездыханное тело: в Красноярске 9-летний школьник умер при странных обстоятельствах
12:12, 11.02.2021
Мужчина убил подругу, а после расчленил тело и вывез в лес
07:33, 11.02.2021
Два региона России отменили масочный режим
10:34, 09.02.2021
13-летнюю девочку убил и ограбил сожитель матери, его объявили в федеральный розыск
06:15, 09.02.2021
СМИ: в России перед выборами готовят новые социальные выплаты
19:41, 08.02.2021
Женщину в магазине травмировали полицейские после ее отказа надеть маску
10:58, 08.02.2021
«Изрезала внучку»: в Орске задержали пенсионерку, подозреваемую в убийстве двухлетней девочки
08:13, 08.02.2021
Минздрав сократил список препаратов, которыми можно лечить коронавирус
18:58, 06.02.2021
«Нашли уже мертвым»: на праздновании дня рождения в Новосибирске утонул двухлетний малыш
14:46, 06.02.2021
«А где братик?»: СМИ Воронежа рассказали о состоянии семьи, ребенка которой убил выпавший парень
10:22, 06.02.2021
Следователи назвали возможную причину убийства учительницы математики
17:05, 05.02.2021
Соседи студента, который выпал из окна и убил младенца, рассказали о последних часах его жизни
13:11, 05.02.2021
В сети появилось видео падения мужчины с 17 этажа, который убил шестимесячного ребенка
09:28, 05.02.2021
Парень выпал из окна 17 этажа и убил младенца, который лежал в коляске
05:15, 05.02.2021
Появились подробности зверского убийства беременной женщины и ее отца из Перми
17:30, 04.02.2021
Разработчики вакцины от коронавируса Спутник V ответили на вопрос о ее халяльности
10:39, 04.02.2021
«Кровь просочилась на этаж ниже»: мужчина убил беременную сожительницу и ее отца
10:13, 04.02.2021
Девять на одну: в Нижнем Тагиле подростки избили школьницу и оставили лежать ее на снегу
17:40, 03.02.2021
«Находились в разных комнатах»: на вечеринке неожиданно умерли двое мужчин
15:58, 03.02.2021
«Меня убивают!»: в Воронеже с особой жестокостью убили учительницу математики
20:34, 02.02.2021
Политика Алексея Навального осудили на 3,5 года колонии
06:15, 02.02.2021
Дети пытались за 50 рублей продать школу с учителями
20:39, 01.02.2021
На митинге в поддержку Навального задержали мужчину с ледорубом
08:19, 01.02.2021
«Я не хочу быть рабом программы»: мужчина в Пермском крае собрал Терминатора, который умеет шутить
06:15, 31.01.2021
31 января в Ульяновской области объявили днем траура после ДТП с 12 погибшими
19:15, 30.01.2021
«Я нарисую на снегу ***»: депутата КПРФ Сахалинской области могут уволить за матерные песни
16:15, 30.01.2021
Сын российского арт-блогера погиб в ванной из-за смартфона
15:40, 30.01.2021
Президент Татарстана направил соболезнования главе Ульяновской области в связи с крупным ДТП
11:13, 30.01.2021
На трассе М-5 фура протаранила пассажирский автобус, погибли 12 человек
05:30, 30.01.2021
Мужчина, убивший родителей и отрезавший голову маме, избежит тюрьмы
01:45, 30.01.2021
Ученые выяснили, какой гормон защищает от коронавируса
15:34, 29.01.2021
Российский врач спрогнозировал следующую вспышку коронавируса в стране
14:53, 29.01.2021
«Агентства боятся печатать плакаты»: участник митингов 23 января рассказал, что происходит в Пензе
11:52, 29.01.2021
Неизвестные с монтировками ломились в дом многодетной семьи, отцу пришлось отстреливаться
06:00, 29.01.2021
В Роспотребнадзоре не исключили, что обязательное ношение масок скоро отменят
22:28, 27.01.2021
Юного футболиста ФК «Иртыш» зарезал неизвестный около пивного магазина
20:23, 27.01.2021
Подросток упал с моста и разбился на глазах у водителей в Нижнем Новгороде
05:15, 27.01.2021
Неравнодушные люди «подобрали» на теплотрассе женщину и помогают ей вернуться к нормальной жизни
19:01, 26.01.2021
На улице Павших борцов нашли выброшенный на помойку герб России
08:35, 26.01.2021
Вакцина для профилактики аллергии на кошек может появиться в России
15:51, 25.01.2021
«Это уникальный случай»: в январе засняли ползающего по сугробу майского жука
12:08, 24.01.2021
Девятилетного мальчика задержали на митинге в поддержку Навального
19:35, 22.01.2021
«Нос буквально висел»: в Кинешме 9-летнего мальчика растерзала собака
16:10, 22.01.2021
Дети учатся при +11 градусах: сторож школы пожаловался на холод в помещении
11:07, 22.01.2021
«Я обнимала их месяц назад»: женщина выпрыгнула из окна на пожаре, спасла дочь и погибла сама
01:15, 22.01.2021
Шесть семей, оставшихся без жилья из-за пожара, вынуждены искать правду через Первый канал
19:49, 21.01.2021
«Ложилась к собакам, прижимая их к себе»: в доме без света и тепла жила пенсионерка и 15 собак
15:10, 20.01.2021
Нумеролог рассказала, как сделать удачным 2021 год и чем он отличается от 2020
11:01, 20.01.2021
Парень поджег себя ради развлечения: это попало на видео
17:26, 19.01.2021
Правоохранители отказываются возбудить дело на жителя Владимира, который угрожал убить женщину
05:31, 19.01.2021
Женщина приняла роды у дочери и утопила внука в ведре
00:02, 19.01.2021
Подростки закидали снежками Вечный огонь: что им может грозить
19:26, 18.01.2021
Правоохранители раскрыли судьбу ярославского маньяка, который нападал на детей и женщин с 1996 года
08:23, 18.01.2021
В Минздраве пояснили, нужно ли после вакцинации от коронавируса носить маски
14:20, 15.01.2021
«Это селфи - большая удача»: актриса «Ералаша» поделилась воспоминаниями о Грачевском
06:30, 15.01.2021
Фельдшер по приказу руководителя прошел 27 километров по морозу и умер