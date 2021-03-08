Российские ученые разработали домашний экспресс-тест на коронавирус. Об этом сообщил доктор технических наук из Пермского политехнического университета Сергей Костарев в беседе с "Российской газетой".

Известно, что тест может сделать каждый за 5 минут. Для исследования берется кровь или слюна. Она отправляется в контейнер со специальным щупом. Тест способен обнаружить 12 видов ковида.

"Вирусы быстро адаптируются к условиям внешней среды, поэтому появляются их новые, более вирулентные штаммы. В нынешних условиях важно ускорить процесс выявления инфицированных людей, чтобы сократить распространение инфекции, - заявил он. - Аппарат можно использовать многократно, надо лишь заменять щупы. Так как прибор существует пока только в виде математической модели, мы проверили его действие в программной среде. Результаты показали, что тест-системы и индикация сигналов работают верно".

В данный момент ученые планируют приступить к созданию прибора в натуральном виде.

Напомним, что глава ВОЗ дал прогноз развития COVID-19 в 2021 году.