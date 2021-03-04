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Фото: ak-bars.ru

У звезды «Ак Барса» Артема Лукоянова угнали в Казани дорогой красный «Мерседес-Бенц»

04.03.2021, 20:00 84 0 prokazan.ru
Хоккеист "Ак Барса" Артем Лукоянов лишился своего роскошного красного "Мерседеса". Автомобиль угнали с улицы Четаева, 10 в Казани, где машина была припаркована. Об этом сообщает Телеграмм-канал Mash Iptash.
 
Горожане уверяют, что позже приметную яркую машину видели в районе улицы Ершова, и двигалась она в сторону центра республиканской столицы. Сейчас идет розыск машины. Эту информацию нам официально подтвердили в пресс-центре УМВД Казани. Там отметили, что заявление об угоне действительно имеется и ведется работа по розыску машины.
 
Чуть позже в том же Телеграмм-канале появились данные, что Артем Лукоянов мог угнать автомобиль сам у себя. В качестве аргумента приведены следующие доказательства: осенью на "Мерседес" наложили арест, поскольку Лукоянов проиграл в суде некоему Кашарину И.И. Сумма ареста - 5,5 миллиона рублей. Примерно столько же стоит и красный "мерин" хоккеиста. 
 
Mash Iptash сообщает, что накануне Кашарин забрал машину у Лукоянова в счёт долга. А сегодня её угнали. На основании этого журналисты канала предположили, что сделать это мог только сам Артем. В полиции эти данные не комментируют.
Деньги ХК Ак Барс Хоккей Криминал
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