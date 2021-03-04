Хоккеист "Ак Барса" Артем Лукоянов лишился своего роскошного красного "Мерседеса". Автомобиль угнали с улицы Четаева, 10 в Казани, где машина была припаркована. Об этом сообщает Телеграмм-канал Mash Iptash.

Горожане уверяют, что позже приметную яркую машину видели в районе улицы Ершова, и двигалась она в сторону центра республиканской столицы. Сейчас идет розыск машины. Эту информацию нам официально подтвердили в пресс-центре УМВД Казани. Там отметили, что заявление об угоне действительно имеется и ведется работа по розыску машины.

Чуть позже в том же Телеграмм-канале появились данные, что Артем Лукоянов мог угнать автомобиль сам у себя. В качестве аргумента приведены следующие доказательства: осенью на "Мерседес" наложили арест, поскольку Лукоянов проиграл в суде некоему Кашарину И.И. Сумма ареста - 5,5 миллиона рублей. Примерно столько же стоит и красный "мерин" хоккеиста.

Mash Iptash сообщает, что накануне Кашарин забрал машину у Лукоянова в счёт долга. А сегодня её угнали. На основании этого журналисты канала предположили, что сделать это мог только сам Артем. В полиции эти данные не комментируют.